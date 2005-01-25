استقبال 160 تعزيه خوان از اولين سوگواره تعزيه حسيني در قم

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه " مهر" در قم، اين 160 تعزيه خوان در قالب 14 گروه در اولين سوگواره تعزيه حسيني استان قم شركت كردند.
بازبيني اجراي اين 14 گروه از پنجم تا يازدهم بهمن ماه در محلات قم و تكاياي هيأتهاي مذهبي انجام ميشود و پس از بازبيني، 6 گروه منتخب جهت شركت در مرحلة نهايي معرفي ميشوند.
گفتني است مرحلة نهايي اولين سوگواره تعزيه حسيني 22 اسفندماه برگزار ميشود و طي آن يك گروه به عنوان گروه برتر معرفي و به سوگوارههاي كشوري و خارج از كشور اعزام ميشود.
160 تعزيه خوان در فراخوان اولين سوگواره تعزيه حسيني استان قم شركت كردند.
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