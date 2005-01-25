احمدرضا درويش و عليرضا شجاع نوري در كنار 5 داور خارجي قرار گرفتند

به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر به نقل از روابط عمومي جشنواره اين هيات متشكل از آقايان احمد رضا درويش ( ايران ) آتيلا دورساي ( تركيه ) كارن شاه نظرف ( تاجيكستان ) عليرضا شجاع نوري ( ايران ) جمشيد عثمانوف ( تاجيكستان ) تام لودي ( آمريكا) كولت ئوفال ( لبنان ) داوري فيلم هاي بلند و كوتاه شركت كننده از 46 كشور جهان در بخش بين الملل جشنواره را به عهده خواهند داشت.

احمد رضا درويش : كارگردان سينما ، فعاليتش را از اوايل دهه شصت در سيماي جمهوري اسلامي ايران آغاز كرد. چند سال مدير عامل خانه سينما بوده و درحال حاضر عضو شوراي مركزي كانون كارگردانان سينماي ايران است. فيلم هايش از جشنواره هاي داخلي وخارجي جوايزي را كسب نموده است . وي در چند دوره از جشنواره بين المللي فيلم فجر و دفاع مقدس عضو هيات داوران بوده است.

آتيلا دورساي : از 1966 به عنوان منتقد فعاليت دارد از او بيش از سي كتاب منتشر شده كه بيشتر آنها درباره سينماست. در 1970 انجمن منتقدان را تشكيل داد وتاكنون رياست آن را بر عهده دارد. در 1982 يكي از موسسان جشنواره فيلم استانبول بود و در جشنواره هاي زيادي به عنوان داور حضور داشته است.

كارن شاه نظرف : كارگردان ، فيلمنامه نويس و تهيه كننده سينما ، عضو آكادمي فيلم اروپا از 1991 تا امروز رياست استوديو " كورتير" در بخش سينما كمپاني مسقيلم را بر عهده دارد.

وي علاوه بر دريافت جايزه هنرمند منتخب مردم از فدراسيون روسيه 2002 جايزه دولتي فدراسيون روسيه يا جايزه لنين 1986 ، جايزه دولتي برادران واسي ليف 1988 ، فيلم هايش به ويژه ترور تزار جايزه هاي گوناگوني را از جشنواره هاي مطرح دنيا كسب كرده اند.

عليرضا شجاع نوري :تهيه كننده و بازيگر سينما ، مديريت جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان اصفهان به مدت هفت سال ، مديريت بين الملل سيما فيلم 1379 - 1374 مديرت بخش بين الملل بنياد سينمايي فارابي 1374-1362.

جمشيد عثمانوف: كارگردان سينما ، دانش آموخته رشته نمايش از مدرسه هنرهاي عالي ، فعاليتش در سينماي تاجيكستان را از 1989 آغاز كرد. فيلم بلند " پرواز زنبور" ساخته اول در جشنواره هاي بين المللي جايزه هاي زيادي را به خود اختصاص داد. آخرين فيلم او " فرشته روي شانه راست " 2002 است.

تام لودي : تهيه كننده ومديرتوليد، از موسسان جشنواره فيلم " تلورايد" و رياست اين جشنواره را بر عهده دارد . عضو هيات مديره جشنواره فيلم سن فرانسيسسكو بوده و سه سال نيز دركميته انتخاب جشنواره فيلم نيويورك فعاليت داشت. لودي عضو هيات داوران جشنواره فيلم كن 1993 ، جشنواره فيلم مسكو 1979 و جشنواره فيلم برلين 1987 بوده است از فيلم هاي او در منام تهيه كننده مي توان به " ميشيما" ساخته پل شرايدر و " باغ مخفي " ساخته آنژكا هولاند اشاره كرد.

كولت نوفال : از 1997 مدير جشنواره بين المللي فيلم بيروت است و در اين مدت انجمن فيلم بيروت را پايه گذاري كرد. اين انجمن علاوه بر برگزاري جشنواره بيروت ، بخش مسابقه فيلمنامه خاورميانه را هم ايجاد كرده است. نوفال درحال حاضر مشغول پايه گذاري يك موسسه فيلم در لبنان براي استعدادهاي منطقه خاورميانه است .

وي تاكنون در چند جشنواره عضو هيات داوري بوده است.