  1. سیاست
  2. سایر
۸ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۳۷

دقایقی پیش در مجلس؛

جلسه اقتصادی مجلس آغاز شد/ حسینی و بهمنی به مجلس گزارش می‌دهند

جلسه اقتصادی مجلس آغاز شد/ حسینی و بهمنی به مجلس گزارش می‌دهند

جلسه روسای کمیسیون‌ها و اقتصاددانان مجلس برای استماع گزارش وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی درخصوص چگونگی کنترل بازار ارز و سکه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه امروز جمعی از روسای کمیسیون ها و اقتصاددانان مجلس که از دقایقی پیش در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شده است قرار است مسئولان اقتصادی دولت با از جمله سیدشمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از نحوه عملکرد خود در بازار سکه و ارز و کنترل بحران به وجود آمده در این بازار ارائه دهند.

پیش از این قرار بود مجلس در جلسه ای غیر علنی و با حضور محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی موضوع را بررسی کند اما به دلیل عدم حضور بهمنی این جلسه لغو شد. پس از آن بهمنی در کمیسیون اصل نود حضور یافت و توضیحاتی به نمایندگان ارائه کرد و مجددا مجلس جلسه ای با وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در محل کمیسیون تلفیق برگزار و موضوع را بررسی کرد. در آن جلسه دولت ضمن اعلام تشکیل کارگروهی برای بررسی موضوع ، به مجلس وعده کرد تا مسئله را هرچه سریع تر حل کند و راهکاری برای کنترل قیمت پیدا کند.

به گزارش مهر، پنجشنبه گذشته رئیس بانک مرکزی قیمت تک نرخی برای دلار اعلام کرد و مقرر شد با متخلفان و فروشندگانی که دلار را بیش از قیمت تعیین شده بفروش برسانند برخورد شود.

کد مطلب 1518491

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها