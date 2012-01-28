حسن رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تذکر به اپراتورهای موبایل برای کیفیت شبکه اظهار داشت: پیرو نظارتهای صورت گرفته بر شبکه اپراتورهای اول و دوم وضعیت کیفی و آنتن دهی شبکه این دو اپراتور بهتر از قبل شده اما هنوز مورد قبول نیست و در هر دو شبکه اشکالاتی وجود دارد.

وی از اجرا و ابلاغ مصوبه 112کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر یکسان سازی شاخص های ارزیابی کیفیت شبکه های موبایل خبرداد و گفت: با وجود این شاخص های جدید مشکلات موجود رفع خواهد شد.



رضوانی با تاکید بر اینکه براساس شاخص های جدید کیفیت شبکه های موبایل اپراتور اول، دوم و حتی سوم تطبیق داده شده و به این اپراتورها اعلام می شود که نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام و شبکه را اصلاح کنند، اضافه کرد: تست و ارزیابی شبکه های تلفن همراه استان به استان انجام می شود و با شاخص های جدید تطبیق خواهد یافت.



به گفته وی این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تمامی شاخص های کیفی شبکه را برای همه اپراتورها یکسان کرده است تا نظارت بهتری بر آنها صورت گیرد و مقایسه شبکه ها قابل استناد باشد.



معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به ابلاغ مصوبه 112 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به اپراتورهای تلفن همراه تاکید کرد: این آیین نامه هم اکنون در حال اجرا است و براساس این شاخص های جدید، چنانچه اپراتورها در موعد مقرر نسبت به اصلاح شبکه خود اقدام نکنند قطعا مشمول جریمه خواهند شد.



به گزارش مهر و طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیشترین درخواستهای ارائه شده و شکایات مردم به این سازمان در 5 ماهه نخست امسال مربوط به حوزه تلفن همراه و نحوه پوشش دهی بوده است.



براین اساس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آبان ماه امسال و برای حمایت از حقوق مشترکان خدمات شبکه‌های موبایل و فراهم شدن زمینه تحقق کیفیت ابتدا تا انتها برای تمامی مشترکان این خدمات، پارامترها و شاخص‌های کلیدی و روش اندازه گیری کمی و کیفی یکسان برای ارزیابی عملکرد شبکه‌های عمومی مخابراتی را تصویب کرد.



از جمله دلایل مهم تصویب این دستورالعمل می‌توان به مواردی چون ضرورت یکسان‌سازی و بازنگری پارامترها و شاخص‌های ارزیابی با توجه به ورود اپراتورهای جدید موبایل و برقراری رومینگ ملی بین اپراتورها و تامین حدود مورد انتظار سازمان و رضایت مشترکان براساس گسترش شبکه‌های مخابراتی و تغییر فناوری اشاره کرد.