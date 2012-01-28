تصویب اعتبار 37 میلیارد تومانی آبفار/ 208 پروژه اجرایی می شود

رحمان رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب اعتبارات مناسب در راستای اجرای پروژه های آبرسانی در روستاهای استان کردستان بیان کرد: با توجه به نظر مساعد مسئولان استان و کشور در سال جاری اعتباری بالغ بر 37 میلیارد تومان به بخش آبفار اختصاص پیدا کرده است.

وی ادامه داد: از محل اعتبارات اختصاص یافته به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان تاکنون 20 میلیارد تومان از آن از محل اعتبارات استانی، سفر مقام معظم رهبری، اعتبارات ملی و همچنین ردیف های خشکسالی به این شرکت پرداخت شده است.

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان یادآور شد: همچنین قرار است که 17 میلیارد تومان دیگر از محل اعتبارات ماده 180 قانون بودجه تحت عنوان آبرسانی به مجتمع های روستایی به این شرکت در استان کردستان اختصاص داده شود.

رحیمی با اشاره به اجرای پروژه ها و طرح های مختلف آبرسانی در تمامی روستاهای استان کردستان بیان کرد: با تخصیص این میزان اعتبار زمینه برای اجرا و عملیاتی کردن 208 پروژه در قالب مجتمع های آبرسانی و همچنین توسعه فعالیت این بخش فراهم می شود.

وی در ادامه گفت: با تخصیص کامل این اعتبارات و هزینه آنها تا پایان سال مالی 90، شاخص بهره‌ مندی روستاییان در استان کردستان از آب شرب سالم و بهداشتی به نحو چشمگیری افزایش می ‌یابد و انتظار می رود که با پیگیری های لازم از سوی مسئولان این مهم محقق شود.

مدیرعامل شرکت آبفار کردستان عنوان کرد: در حال حاضر 63 درصد از اعتبارات یاد شده برای انجام عملیات اجرایی پروژه‌های مذکور تخصیص داده شده است که سهم آن از اعتبارات استانی 60 درصد، نفت و گاز 60 درصد، ملی 44 درصد، خشکسالی 100 درصد، ماده 180 قانون بودجه 60 درصد و بند 2 قانون بودجه 50 درصد بوده است.

رحیمی ادامه داد: این میزان تخصیص اعتبار نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر افزایش داشته است و این امر نویدی برای انجام کار بیشتر و خدمت ‌رسانی بهتر به روستاییان کردستان است.

وی در پایان از حمایت‌ های بی‌ دریغ استاندار کردستان و سایر مسئولان ارشد استان را در راستای کمک به اجرای طرح ها و پروژه های بخش آب و فاضلاب روستایی تقدیر کرد و گفت: انتظار می رود که این حمایت ها در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم همچنان ادامه داشته باشد.

