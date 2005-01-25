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۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۱:۰۴

درچارچوب ابتكارعمل ابومازن جهت برقراري آتش بس ،

ويليام برنز براي بررسي روند صلح خاورميانه به كشورهاي منطقه سفر مي كند

سخنگوي وزارت خارجه آمريكا خبر داد: ويليام برنز معاون وزيرامور خارجه آمريكا درامور خاورميانه براي بررسي پيشرفتهاي حاصل شده در روند صلح و انجام يك رشته مذاكرات درموردروند صلح خاورميانه امروز سه شنبه عازم منطقه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه،آدام ارلي معاون سخنگوي وزارت خارجه آمريكا تصريح كرد: پرزروز گذشته (دوشنبه )با مسئولان كميته چهارجانبه متشكل از آمريكا، سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپايي و روسيه در بروكسل گفتگو كرد و امروزسه شنبه پس از آن به مصرو سرزمين هاي اشغالي فلسطين سفرخواهد كرد.

وي افزود:معاون وزيرامورخارجه آمريكا درامورخاورميانه درفضايي خوشبينانه بوجود آمده براي دستيابي به آتش بس ميان فلسطينيها و اسراييليها درچارچوب ابتكارعمل ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين با طرفهاي درگيرفلسطيني واسراييلي به طورجداگانه ديدار و گفتگو خواهد كرد.

کد مطلب 151854

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