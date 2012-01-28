مشاور هنیه در گفتگو با مهر: ایران حامی همیشگی فلسطین است/ مقدمات سفر هنیه به تهران آغاز شد

"یوسف رزقه" در گفتگو با خبرنگار مهر در نوارغزه در پاسخ به سوالی درباره دعوت اخیر "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران از "اسماعیل هنیه" نخست وزیر دولت منتخب فلسطین اظهار داشت : این دعوت مورد تقدیر و احترام ملت فلسطین است و هنیه به زودی آن را پاسخ می گوید.

مشاور سیاسی هنیه با تاکید بر اینکه مقدمات سفر نخست وزیر دولت منتخب فلسطین به ایران از هم اکنون آغاز شده، تاکید کرد: این دعوت در تکمیل حمایتهای جمهوری اسلامی ایران از مسئله فلسطین صورت گرفته و ایران حتی یک روز نیز از حمایت از فلسطین دست برنداشته است.



رزقه با تمجید از مواضع ایران در موضوع محاصره نوارغزه، قدس و اسیران فلسطینی تاکید کرد: در دیدار قریب الوقوع هنیه از تهران نه تنها موضوع فلسطین بلکه دیگر مسائل مهم منطقه و جهان اسلام مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد و امیدواریم که این دیدار موفقیت آمیز باشد و به اهدافش برسد.



این مقام فلسطینی در پاسخ به این سوال که موضع دولت منتخب فلسطین در قبال تحریمهای اخیر اتحادیه اروپا علیه ایران چیست، اظهار داشت : سیاست کشورهای غربی از سوی صهیونیسم جهانی و لابی صهیونیستی و نه از طرف اتحادیه اروپا اتخاذ می شود. البته کشورهای اروپایی پس از اتخاذ این سیاستها به عنوان عامل اجرای آن وارد عمل می شوند.



یوسف رزقه با اشاره به اینکه غرب همواره در پی جنگ با کشورهای اسلامی است که با قدرتهای استکباری در تعارض قرار دارند، گفت : برای مقابله با این فشارها همه باید یکپارچه و متحد باشیم.