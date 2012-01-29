به گزارش خبرنگار مهر، کارن همایونفر آهنگسازی است که در این دوره از جشنواره فیلم فجر با شش فیلم "برف روی کاجها"، "پل چوبی"، "میگرن"، "پنهان"، "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" و "بیخود و بیجهت" حضور دارد. فیلمهایی که همایونفر درباره هرکدام مواضع جالب توجهی دارد.
این آهنگساز استدلال بیکیفیت بودن فیلم روحالله حجازی و عدم حضور این فیلم در بخش مسابقه سینمای ایران را از اساس بیپایه دانست و در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: ملاک انتخاب یک هنرمند در هر رشتهای که فعالیت میکند برای همکاری با یک تیم فیلمسازی قطعا بیکیفیت بودن اثر نیست. بلکه به دلایل دیگری مانند داستان خوب، حضور اهالی سرشناس سینما، شناخت از کارگردان و سایر سینماگرانی که در یک مجموعه همکاری میکنند حضور مییابد از همینرو حضور اهالی سرشناس سینما در فیلم "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" را نمیتوان با اتهام بیکیفیتی محکوم کرد.
وی در ادامه افزود: ورود نگاههای شخصی به انتخاب فیلمها و غرضورزیهای احتمالی یکی از دلایل محکم برای متهم کردن این فیلم به بیکیفیتی است. نکته تاسفآور اینکه اغلب سینماگران حرفهای، اعضای هیات انتخاب این دوره از جشنواره فیلم فجر را بهدرستی میشناسند و سلیقه زیباییشناسی این افراد نیز مشخص است. بنابراین تنها دلیل برای رد این فیلم اعمال سلیقه شخصی افراد و درنتیجه زیر سئوال بردن ماهیت کلی کار است.
این آهنگساز در ادامه افزود: سینمای ایران سینمای آبرومندی است و با حضور فیلمهای ارزشمند در جوامع ملی و بینالمللی این آبرو را کسب کردهاست. فیلم جدایی نادر از سیمین نمونه این حضور آبرومند در عرصه بینالملل است که انصافا با موفقیتهایی که به دست آوردهاست انرژی تازهای به سینمای ایران وارد کرد.
آهنگساز فیلم سینمایی "پنهان" در ادامه صحبتهای خود با اشاره به موسیقی این فیلم گفت: فیلم پنهان یکی از فیلمهای خوب در حوزه سینمای اجتماعی است که معظلات زندگی شهری و شهرنشینی را مطرح کردهاست. این فیلم بیان واقعیتهای قابل لمس در اجتماع است ولی متاسفانه این فیلم هم در بخش مسابقه سینمای ایران نیست.
وی در ادامه افزود: اغلب آثاری که من معمولا کار میکنم به سمت موسیقی ارکسترال گرایش دارم و موسیقی فیلم "برف روی کاجها" و "پل چوبی" از آن دسته از فیلمها است که موسیقی خلوت دارد اما موسیقی بقیه فیلمها مدرنتر هستند و بهعنوان مثال موسیقی در فیلمی مانند "بیخود و بیجهت" و "میگرن" در اندازه تیتراژ است. البته ناگفته نماند که یک قطعه موسیقی سه دقیقهای گاهی بیش از موسیقی بلند کار میبرد.
همایونفر در ادامه صحبتهای خود با اشاره به موسیقی فیلم "برف روی کاجها" افزود: اغلب فیلمهایی که کار کردم از سه ساز پیانو، ویولن و ویولنسل کار شدهاست و با این سه ساز پیچیدگی آثار به خصوص پیچیدگی در روابط آدمهای فیلم "برف روی کاجها" ساخته پیمان معادی را به خوبی تداعی میکند و موسیقی لابلای این فیلم حل میشود. به اعتقاد من این فیلم از زیباترین آثاری است که خودم کار کردم البته علاوهبر موسیقی، کارکردانی خوب و بازیهای درخشان به خصوص بازی زیبای مهناز افشار در این فیلم که به اعتقاد من تولدی دوباره برای این بازیگر در عرصه بازیگری است مثال زدنی است.
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