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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۵۶

100 مدرسه در البرز آماده بهره برداری می شود/تجلیل از نوسازی مدارس

100 مدرسه در البرز آماده بهره برداری می شود/تجلیل از نوسازی مدارس

کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز از آماده سازی 100 مدرسه در استان البرز برای مهرماه 91 خبر داد و از تلاشهای نوسازی مدارس تجلیل کرد.

استاندار البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین مصوبات شورای برنامه ریزی استان اظهار داشت: در آخرین جلسه این شورا افتتاح و بهره برداری از 100 مدرسه برای مهرماه 91 قطعی شد.

وی ادامه داد: این تعداد مدرسه از اعتبارات استان و اعتبارات بخش مقاوم سازی و نوسازی مدارس به بهره برداری می رسند.

فرهادی با اشاره به اینکه نوسازی مدارس استان عملکرد مطلوبی داشته است از این اداره قدردانی کرد.

وی همچنین گفت: در جلسه شورای برنامه ریزی استان البرز از عملکرد مطلوب نوسازی مدارس استان و اداره ثبت اسناد استان قدردانی شده است.

وی از قدردانی و تجلیل از ادارات برتر در تمامی حوزه ها را از برنامه های شورای برنامه ریزی استان برشمرد.

کد مطلب 1518575

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