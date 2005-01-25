ارتش آمريكا برنامه اي براي كاهش سريع تعداد نظاميان خود در عراق ندارد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست ، سپهبد جيمزلاولاك معاون رئيس ستاد ارتش آمريكا در امور عملياتي روز گذشته در جمع خبرنگاران خبر ماندن يكصدو بيست هزار نظامي آمريكايي در عراق براي دو سال ديگر را تاييد كرد .

وي همچنين افزود : ما براي مسائل احتمالي مشغول برنامه ريزي هستيم . در صورت وقوع بدترين سناريو ما تعداد زيادي از نظاميان ارتش رادر آنجا خواهيم داشت .

اما لاولاك تاكيد كرد كه تعداد نظاميان آمريكا در عراق ممكن است بستگي به ميزان و تاثير آموزش عراقيها توسط نيروهاي آمريكايي داشته باشد .