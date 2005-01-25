  1. بین الملل
  2. سایر
۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۶:۱۴

معاون رئيس ستاد ارتش آمريكا در امور عملياتي :

ارتش آمريكا برنامه اي براي كاهش سريع تعداد نظاميان خود در عراق ندارد

يك افسر برجسته عملياتي ارتش آمريكا روز گذشته اعلام كرد : ارتش آمريكا درنظر دارد تا دو سال ديگر حداقل يكصدو بيست هزار تن از نظاميان خود را براي آموزش و مبارزه نيرو هاي عراقي عليه شورشيان در عراق نگهدارد .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست ، سپهبد جيمزلاولاك معاون رئيس ستاد ارتش آمريكا در امور عملياتي روز گذشته در جمع خبرنگاران خبر ماندن يكصدو بيست هزار نظامي آمريكايي در عراق براي دو سال ديگر را تاييد كرد .  
وي همچنين افزود : ما براي مسائل احتمالي مشغول برنامه ريزي هستيم . در صورت وقوع بدترين سناريو ما تعداد زيادي از نظاميان ارتش رادر آنجا خواهيم داشت .  

اما لاولاك تاكيد كرد كه تعداد نظاميان آمريكا در عراق ممكن است بستگي به ميزان و تاثير آموزش عراقيها توسط نيروهاي آمريكايي داشته باشد .

کد مطلب 151864

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها