اگر آمريكا يك گلوله به سوي ايران شليك كند تمام ملت ايران در پشت سر رهبران خود متحد خواهند شد/ ماجراجويي عليه تهران باعث انزجار همه ملت هاي منطقه از آمريكا خواهد شد / پاسخ انتقامجويانه ايران دردناك است

به گزارش خبرگزاري مهر، ژنرال هاي بازنشسته آمريكايي به الخليج امارات گفتند: هرگونه اقدام نظامي بوش بر ضد ايران در حال حاضر به علت مشكلات لجستيكي و سياسي ومالي غير ممكن است، زيرا هزينه حمله نظامي به 22 مركز هسته اي فرضي ايران حداقل 80 تا 100 ميليارد دلار براي ماليات دهندگان آمريكايي هزينه دارد.



اين نظاميان كاركشته آمريكايي نسبت به پاسخ انتقامجويانه ايران و هدف قرار دادن نظاميان آمريكايي در منطقه با موشك هاي قدرتمند ايران هشدار دادند.



نظاميان بازنشسته آمريكايي به بوش هشدار مي دهند : اگرواشنگتن به تهران حمله كند آنگاه درها را به روي يك جنگ درازمدت و تمام عيار و همه جانبه خواهد گشود و ايران هم به آساني با بكارگيري موشك هاي پيشرفته نظاميان آمريكايي را درمنطقه هدف قرار خواهد داد و چنان وضعيتي را براي آمريكا در عراق و حتي افغانستان بوجود خواهد آورد كه واشنگتن قادر به پيش بيني نتايج ناگوار آن نخواهد بود.





به گزارش مهر، اين ژنرالها هشدار دادند: اگر آمريكا يك گلوله به ايران شليك كند آنگاه ملت ايران همگي پشت سر رهبر و مسئولان خود يكپارچه خواهند شد و پاسخ تجاوز واشنگتن را خواهند داد.



تحليگران وكارشناسان در واشنگتن هشدار دادند هرگونه حمله آمريكا يا اسرائيل يا حمله مشترك آنها به ايران بهاي سنگيني به مراتب دهها باربيشتر ازهزينه هايي كه آمريكا در عراق پرداخته است، خواهد داشت ، آمريكا هرگز قادر به پرداخت بهاي سنگين چنين اقدامي نخواهد بود زيرا هرج و مرج ناشي از آن هرگز سياسي نخواهد بود بلكه يك مناقشه و درگيري نظامي كه از افغانستان تا اقيانوس اطلس امتداد خواهد داشت ، به وجود خواهد آمد.

اين كارشناسان هشدار دادند : تمام ملت هاي منطقه درصورت حمله آمريكا به ايران از آمريكا اعلام انزجار خواهد كرد .