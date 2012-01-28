شمار سرورهای سنجش سرعت اینترنت به 24 سرور رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سرورهای سنجش سرعت اینترنت که بر روی سامانه سنجش سرعت مرکز توسعه مدیریت اینترنت کشور نصب و فعالسازی می شوند امکان تعیین پارامترهای کیفیت خدمات دریافتی از اپراتورهای اینترنت، کیفیت خدمات تلفن اینترنتی و تاخیر در پهنای باند اینترنت را به اطلاع کاربران متقاضی می رسانند.

براین اساس بیست و سومین سرور سنجش سرعت اینترنت با نصب سرور سنجش سرعت شرکت آریانا گستر اسپادانا در استان اصفهان در پرتال ملی متما به بهره برداری رسید تا مشترکان این استان بتوانند با مراجعه به مرکز توسعه مدیریت اینترنت کشور نسبت به تست سرعت اینترنت خود اقدام کنند.

همچنین سرور سنجش سرعت اینترنت شرکت داده پردازی فناوا در استان تهران بیست و چهارمین سرور سنجش سرعت مرکز متما است که امکان تست سرعت و کیفیت اینترنت دریافتی کاربران در این استان را ممکن می کند.

به گزارش مهر، کاربران اینترنت می توانند برای اطلاع از سرعت واقعی اینترنت خود از نرم افزار ایرانی سنجش سرعت اینترنت که در سایت اینترنتی متما به نشانی www.matma.ir قابل دانلود است، استفاده کنند؛ براین اساس کاربران با استفاده از مرورگر خود به سرور سنجش متصل شده و دو طرف نرم افزار سنجش با تبادل بسته های مشخصی از اطلاعات و زمانبندی ارسال و دریافت بسته‌ها متوسط سرعت اتصال کاربر را محاسبه می‌کند.

درصورتیکه بخشی از پهنای باند موجود توسط ارتباطات دیگری اشغال شده باشد میزان سرعت محاسبه شده، کمتر از ظرفیت واقعی خط خواهد بود.