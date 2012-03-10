ورود مردم به میدان مبارزه با دشمن یکی از اهداف "جهاد اقتصادی" است

حجت الاسلام ابوالقاسم میراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، یکی از موفقیتهای هر کشوری مسئله "اقتصاد" آن کشور است، اظهار داشت: خوشبختانه ایران به لحاظ داشتن منابع طبیعی از جمله منابع زیرزمینی، دریا، جنگل و معادن وضعیت مثبت و قابل قبولی دارد.

وی با اشاره به تحریم های دشمنان افزود: درایت، آگاهی و هوشمندی رهبر معظم انقلاب در خصوص تحریمهای دشمن از جمله دلایلی است که ایشان امسال را به عنوان سال " جهاد اقتصادی " نامگذاری کردند.

حجت الاسلام میراحمدی با یادآوری سخن بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تهدیدهای دشمن در خصوص تحریم، عنوان کرد: حضرت امام خمینی (ره) در دوره ای که گندم نیز از کشورهای دیگر وارد ایران می شد، تهدید دشمن را این گونه پاسخ دادند که اگر دنیا ما را تهدید کند ما روزه می گیریم و با توسل به امساک کمر دشمن را می شکنیم.

لزوم بهره گیری از خلاقیت جوانان

وی ادامه داد: حال بعد از گذشت 34 سال از انقلاب اسلامی ایستادگی ملت ایران در مقابل تهدید ها و تحریم های دشمن بیشتر شده است.

امام جمعه شهرستان قدس با تاکید بر بهره گیری از خلاقیت های جوانان کشور این مهم را نعمتی عظیم تلقی کرد و گفت: تحقق این مهم از فاکتور های پیشرفت کشور است.

لزوم ایجاد جهش اقتصادی در کشور

حجت الاسلام میراحمدی با تاکید بر لزوم جهش اقتصادی در کشور تصریح کرد: با تکیه بر این مهم بی شک می توان به برطرف کردن کمبودها و خلاء های کشور مطمئن شد.

وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب از همه ملت خواست همگام با دولت در مسائل اقتصادی جهاد کنند.

امام جمعه شهر قدس تاکید کرد: مردم در سال "جهاد اقتصادی" باید در مسیر پیشرفت مسائل اقتصادی کشور همگام با نظام حرکت کنند.