خانه تاریخی فاضلی یزد نامی آشنا برای گردشگران خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، خانه تاریخی فاضلی در استان یزد بر خلاف خانه های تاریخی دیگر این شهر به رستوران و هتل سنتی تبدیل نشده بلکه مالک آن از 12 سال پیش این خانه را پر از صنایع دستی و آثار قدیمی کرد تا جایی که کارشناسان سازمان یونسکو به معرفی آن به عنوان یکی از گزینه های پیشنهادی برای بازدید گردشگران ورودی به کشور پرداخته اند.

اجناس و آثار قدیمی موجود در این خانه تاریخی نیستند بنابراین خرید و فروش آنها مجاز است. این اشیا خانه به خانه، دست به دست شده است تا اینکه فاضلی مالک این خانه، آنها را خریده و به مجموعه خود اضافه کرده است و اکنون شمارش اجناس موجود در خانه تاریخی فاضلی بسیار سخت شده است اما با این حال می توان حدس زد که بیش از یک میلیارد تومان ارزش مالی دارند.

گردشگران در این خانه می توانند آثار قدیمی را مانند کاشی های سردر خانه های قدیمی در کنار صنایع دستی هنرمندان معاصر مانند مینیاتورها و لباسهای محلی عشایر ببینند.

از دست بندهای طلاکاری صد سال پیش گرفته تا عکسهای دوره قجری و ناصری و مینیاتورهای استادان معاصر، سنگ های قیمتی و فرشهای کاشان و تبریز تا لباس های محلی و کاشی های میمند و نایین همه در کنار هم دور تادور دیوارهای خانه از بالا تا پایین، چسبیده به در و پنجره و کنار درهای چوبی و دور حوض و روی نیمکتها و پله های این عمارت چیده شده اند تا گردشگرانی که از بافت تاریخی یزد دیدن می کنند سری هم به مجموعه آثار تاریخی و صنایع دستی جمع شده از سرتا سر ایران بزنند.

خانه ای متعلق به دادستان یزد

خانه تاریخی فاضلی پیش از واگذاری به مالک فعلی آن متعلق به یکی از دادستان های معروف شهر یزد بود. این خانه هنوز اصالت خودش را حفظ کرده و شیشه های رنگی و درهای چوبی و تمام متعلقاتش با اینکه چند سال پیش توسط استادکاران یزدی مرمت شد اما هنوز دست نخورده باقی مانده است. طبقه زیرزمین این خانه نمایشگاهی از سنگ های قیمتی و نفیس است که سید جواد میربابایی آن را اداره می کند.

وی به گرانترین سنگ ها که برای گردنبند و گوشواره تراش خورده اند اشاره می کند و می گوید: یک جام قهوه خوری و دو گلدان آن که ارتفاع آن تقریبا 30 سانتی متر است ساخت هنرمندان تایلندی است که با استفاده از سنگ های گران قیمت و اصل به قیمت 16 میلیون تومان فروخته می شود.

بابایی می گوید که نرخ اجناس این خانه به خصوص قیمت طلا و نقره های آن به براساس قیمت دلار محاسبه می شود به همین دلیل نمی توان روی اجناس برچسب قیمت نصب کرد.

طبقه چهارم خانه آسمان یزد است

دفتر کار دختر دادستان یزد که فاطمه خانم نام داشته در طبقه بالای این خانه قرار دارد که اکنون به کلکسیونی از فرشهای شهرهای مختلف کشور از ابریشم تا گلیم و جاجیم تبدیل شده است. بالاتر از این نمایشگاه یعنی روی پشت بام خانه فاضلی، بافت شهر خشتی یزد هویداست.

این خانه به رغم تمام ویژگی هایش بین گردشگران خارجی بیشتر شهرت دارد تا گردشگران داخلی! بیشترین بازدید کنندگان این نمایشگاه و فروشگاه گردشگران خارجی هستند که با راهنمایان تور خود به اینجا می آیند اما اگر برخی از گردشگران ایرانی برای بازدید به این خانه بیایند بیشتر بازدید کننده هستند تا خریدار.

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گزارش از فاطیما کریمی