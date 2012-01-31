به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مجموعه 11 مقاله از پروین سلاجقه درباره نقد شعر است که چندی پیش از سوی انتشارات مروارید منتشر شد.

تعدادی از مقالات این مجموعه پیشتر در برخی نشریاتی مانند بخارا و نقد ادبی به چاپ رسیده بودند.

یکی از این مقالات کتاب «نقد نوین در حوزه شعر» در بررسی ساختار شعر «شاسوسا» از سهراب سپهری نوشته شده است. بازخوانی رویکرد نقد فمینیستی «گلنار و اردشیر» در شاهنامه و‌ بررسی فرمالیستی و شکل گرایانه دو غزل از حافظ از دیگر مقالات این کتاب است.

کتاب «نقد نوین در حوزه شعر» اثر پروین سلاجقه روز سه‌شنبه 18 بهمن ماه ساعت 17 در باشگاه کتاب تهران واقع در فرهنگسرای ارسباران نقد می‌شود. منتقدان این برنامه حسین پاینده و مدیا کاشیگر هستند.

کتاب‌های «امیرزاده کاشی‌ها» و «از این باغ شرقی» از دیگر آثار سلاجقه است. کتاب اخیر (از این باغ شرقی) که اخیرا به عنوان کتاب درسی وارد دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز هم شده، جایزه کتاب سال را از آن خود کرده است.