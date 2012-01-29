جعفری دراین باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش "تله موش" نوشته آگاتا کریستی را از امشب 9 بهمنماه در تماشاخانه تهران روی صحنه میبرم. برای اینکه همزمان همه سلیقهها بتوانند نمایش مورد نظر خود را تماشا کنند بعد از اجرای این اثر و از ساعت 21نمایش "خوده خودشه" که نمایشی طنز است اجرا میشود.
جعفری درباره روی صحنه بردن این نمایش برخلاف رسم تئاترهای آزاد که بیشتر نمایشهای طنز را اجرا میکنند توضیح داد: از نظر من تئاتر، تئاتر است و هر نوعی از آن هم زیباست. هر نمایشی سلیقهها و گرایشهای مختلف را میطلبد. برخی کارهای طنز را میپسندد و برخی آثار جدی تر را.برای اجرای این نمایش حدود دو ماه تمرین کردهایم و امیدوارم مخاطبان از آن لذت ببرند.
وی ادامه داد: من بهعنوان کارگردان علاقمندم که طیف وسیعی از مخاطبان را جذب کنم. سال گذشته نمایش "ساحره سوزان" نوشته آرتور میلر را در همین تئاتر آزاد روی صحنه بردم و امسال هم اثری از آگاتا کریستی را اجرا میکنم. البته همزمان نیز یک نمایش طنز دیگر بعد از این نمایش برای علاقمندان آثار طنزاجرا میشود تا بتوانیم همه سلیقهها را جذب کنیم.
رضا پاپی، شهرام مسعودی، مروارید جعفری، بهروز پوربرجی، کتایون بختیاری، مجمد بختیاری، سروین رفیعیان و بهرنگ فرهنگ دوست بازیگران این نمایش هستند. این نمایش از یکشنبه 9 بهمن ماه ساعت 19 در تماشاخانه تهران واقع در تقاطع طالقانی - ولیعصر روی صحنه میرود.
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