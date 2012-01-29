ساخت تندیسهای بازیافتی برای اولین بار در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای آگاه سازی، آموزش و ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست، ضمن نمایش تندیسهای حیوانات که با استفاده از مواد دور ریختنی ساخته شد برای نخستین بار پوستر فرایند مدیریت پسماندهای شهری طراحی و منتشر شد.

هومن نصیری، معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 16 در خصوص اجرای اهداف آموزش طرح تفکیک از مبدا گفت: در آذر ماه امسال 7 هزار تن زباله از سطح منطقه جمع آوری شد که نشان از اهمیت لزوم آموزشهای لازم طرح تفکیک از مبدا به شهروندان در جهت حفظ محیط زیست است.

وی با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته مانند احداث بوستان بازیافت که در آن تلفیقی از هنر و زباله های ارزشمند جهت ساخت تندیس صورت گرفته و مواد دور ریختنی با ذوق و سلیقه مبدل به مجسمه های زیبای هنری شده گفت: این مجسمه ها برای اولین بار درایران ساخته شده و هدف از ساختن آنها انعکاس واقعیتهای بازیافتی به شهروندان است و اینکه چگونه می توان از مواد دور ریختنی در یک آفرینش هنری استفاده نمود.

معاون امور شهری و فضای سبز منطقه 16 در ادامه افزود: سوله ای به مساحت 600 متر مربع در بوستان بازیافت با عنوان مرکز تحقیقات بازیافت و محیط زیست در دست احداث است که شامل سالن کنفرانس، کتابخانه مرجع در زمینه بازیافت، نمایشگاه دائمی آثار بازیافتی و نمایش نمادین مرحله به مرحله طرح تفکیک زباله روی دستگاه سورتینگ است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در ادامه فعالیتهای آموزش بازیافت گفت: برای نخستین بار توسط کارشناس اداره بازیافت منطقه پوستری تحت عنوان فرآیند مدیریت پسماندهای شهری در طبیعت جهت آموزش بازیافت به شهروندان به صورت تصویری طراحی و تهیه شد که به منظور شناخت و آگاهی عمومی شهروندان نسبت به مواد و سرنوشت حاکم بر آنها است.