۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۲:۱۰

كنسرت موسيقي سنتي گروه "مهرانگيز" در فرهنگسراي دانشجو برگزار مي گردد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" كنسرت موسيقي مهرانگيز به سرپرستي مرتضي الهي نيا و خوانندگي بابك عابدي در تاريخ 8 و 9 بهمن ماه 83 از ساعت 30/19 براي علاقه مندان به موسيقي دستگاهي ايران و سنتي اجراي برنامه خواهند داشت.

اعضاي گروه موسيقي به اين شرح مي باشد: سيد مرتضي الهي نيا (رباب)، حسن نظاميان (سنتور) و هوشمند شايق (تمبك)

روابط عمومي فرهنگسراي دانشجو اعلم كرد: علاقه مندان جهت تهيه بليط و هماهنگي مي توانند به خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي ، خيابان 21 پارك شفق ، فرهنگسراي دانشجو مراجعه نمايند.

 

