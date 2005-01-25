مسوولان ورزش دانشگاهها موظفند با وفاق و همدلى براى ارتقاء ورزش كشورتلاش كنند

به گزارش خبرنگار" مهر" توفيقى در ادامه با تاكيد برحمايت واهتمام ويژه به ورزش دانشجويى گفت: شايد يك زمانى قدرت فيزيكى درورزش حرف اول را ميزد، اما امروزه، علم و آشنايي با فنون، كسب مهارتها، هوش وآشنايى با روشهاى علمى در كنارساير پارامترها نقش مهمى پيدا كرده است.

وى با برشمردن تاثيرات ورزش برآموزش، بهداشت، سلامتى روانى، اخلاق، معنويت، اشتغال زايى، فعاليتهاى اقتصادى و... از آن بعنوان زيرساخت اساسى جامعه نام برد وبه تمامى مسوولين ورزش دانشگاهها، تاكيد كرد كه با وفاق وهمدلى براى ارتقاء ورزش كشورتلاش كنند.

وزيرعلوم دربخش ديگري با اشاره به اينكه ورزش جغرافيا وفرهنگ خاصى را نمي پذيرد، گفت: همه بايد بدون درنظرگرفتن فاكتورهاى شخصى وكارى حمايت همه جانبه خود را ازورزش داشته باشند.

دكترتوفيقى اظهارداشت: ملت ايران بعنوان ملتى با فرهنگهاى متفاوت است وبا تمام اين خصوصيات همه مردم ما داراى يك خصيصه مشترك به نام عرق ملى بوده و آرزوعزت وسرافزارى ايران اسلامى را درتمامى عرصه ها دارند و مي بايست در چنين جايي وزرشكاران ودست اندركاران نيز با اتحاد، وحدت ملى وهمدلى براى اعتلاى نام ايران تلاش كنند.

درپايان اين مراسم دكترتوفيقى با اهداء هدايايى از مدال آوران قهرمان دانشجو، مربيان، سرپرستان و دست اندركاران تيمهاى اعزامى به مسابقات جهانى والمپيادهاى داخلى قدردانى كرد.

عناوين كسب شده تيمهاي ملي دانشجويان دررقابتهاي برون مرزي

- درمسابقات كشتى كه با شركت 26 كشور خردادماه در لهستان برگزارشد، تيم ايران با كسب 5 مدال طلا و2 نقره دركشتى آزاد و4 مدال طلا دركشتى فرنگى عنوان نايب قهرمانى جهان را كسب كرد.

- در مسابقات تكواندو درميان 40 كشوركه خردادماه در يونان انجام شد، تيم دانشجويان كشورمان با يك طلا، 4 نقره ويك برنز نايب قهرمان جهان شد.

- مسابقات كاراته با شركت 36 كشور تيرماه درصربستان ومونته نگروبرگزارشد. دراين مسابقات تيم كشورمان دراولين تجربه خود، با كسب يك مدال طلا دركوميته و1 مدال نقره دركاتا تيمى درمجموع زنان ومردان بعنوان چهارم جهان دست يافت.

- مسابقات شطرنج دانشجويان جهان نيز با شركت 15 كشور در شهريورماه در تركيه انجام شد، كه كسب عنوان سوم تيمي حاصل تلاش دانشجويان ايراني بود.

- درمسابقات پينگ پنگ نيز كه با شركت 25 كشور شهريورماه درمجارستان انجام شد، تيم كشورمان بعنوانى دست نيافت.

- مسابقات جودوجهانى دانشجويان با حضور4 جودوكار ايراني همراه بود. اين مسابقات كه ماه گذشته با حضور42 كشوردر روسيه انجام شد، تيم ايران به دونشان نقره ودونشان برنزوكسب عنوان هفتم تيمى جهان دست يافت.

- تيم كوهنوردى دانشجويان نيز با11 ورزشكار فروردين ماه سالجاري به قله كليمانجارو صعود كرد.

- برگزارى هفتمين المپياد ورزشى دانشجويان دختر و پسردرتابستان سالجارى دراصفهان از ديگربرنامه هاي مهم رقابتي وزارت علوم بود كه دردوبخش مسابقات دختران در10 رشته ورقابتهاي پسران در15 رشته به ميزبانى دانشگاه صنعتى اصفهان انجام شد.

- كمك به برگزارى سومين دوره مسابقات اتحاديه كشورهاى حاشيه درياى خزرازديگر برنامه هايي بود كه دكترعليزاده به آن اشاره كرد. اين مسابقات با شركت 500 ورزشكاردر18 رشته ورزشى دختران وپسران دراستان گيلان برگزارشد.