مجمع نمايندگان ادوار مجلس گروه هاي دوم خردادي را به وحدت عمل در انتخابات دعوت كرد

به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري "مهر" دربيانه مجمع نمايندگان ادوار مجلس گروه هاي اصلاح طلب به وحدت عمل در انتخابات رياست جمهوري آينده دعوت شده اند .



اين بيانيه با دعوت اصلاح طلبان به تدوين برنامه منسجم براى اداره كشور و حركت پيرامون برنامه واحد براى پاسخگويى به همه نيازها و زمينه هاى وابسته به زندگى فردى و اجتماعى، آورده است: اين حركت بايد بدون از دست دادن فرصت انجام شود.



مجمع نمايندگان ادوار مجلس با تاكيد بر اينكه راه غلبه بر برخى پرسشها تكيه بر خرد جمعى است در بيانه خود آورد است: آگاهى درست و به موقع از تغييرات و جهت گيرى هاى فكرى مردم راهنماى مناسبى براي گرفتن تصميم درست است.



در اين بيانيه تاكيد شده است: جريان اصلاح طلبى با درك درست مطالبات مردمى و شناخت نيازها و روش دستيابى به خواسته ها به ناگزير بايد از همه توانمندي ها و ظرفيت ها به شكل مطلوب استفاده كرده و با درس آموزى از دگرگوني ها و تغيير نگرشهاى مردم در سالهاى گذشته از سرمايه هاى اجتماعى به درستى استفاده كند .



در اين بيانيه با تاكيد بر اينكه وجود گروه ها و گرايش هاى گوناگون واقعيت غيرقابل انكار جامعه ما است و ديدگاههاى مختلف نبايد اسباب دشمنى و كينه توزيها گردد، آمده است: مردم سالارى نه به عنوان سخنى از سر دلخوشى بلكه به عنوان پايه حركتهاى درست سياسى و اجتماعى از نيازهايى است كه همه بايد به آن پايبند باشند و براى رشد و گسترش آن همه توان خود را به كار گيرند .