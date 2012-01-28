2200 تن میوه در همدان عرضه می شود

محمد مهدی فرشچی موحد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نوروز امسال دو هزار و 200 تن میوه و مرکبات با قیمت متعادل و مناسب وارد بازار همدان می شود.

وی با اشاره به اینکه میوه ها و مرکبات مورد نیاز استان همدان از استان های مازندران و آذربایجان غربی تامین شده است، گفت: میوه و مرکبات خریداری شده در سردخانه های همدان پلمپ شده و در ایام پایانی سال جاری در بازار عرضه می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با تاکید بر اینکه سیب و پرتقال شب عید از تولیدات داخلی تامین می شود، افزود: در هفت سال گذشته اجرای طرح تنظیم بازار میوه و مرکبات ایام پایانی سال با اتکا به تأمین مواد غذایی از تولید داخل بوده و در سالجاری نیز طرح تنظیم بازار میوه و مرکبات انجام می شود

فرشچی موحد با اشاره به اینکه 580 واحد صنفی وظیفه توزیع میوه در استان همدان را بر عهده دارند، گفت: امکان حضور شبکه های توزیع در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا مهیا خواهد شد.

وی از اجرای طرح توزیع کالاهای ذخیره سازی شده از جمله گوشت مرغ، پودر شوینده، روغن نباتی، برنج و شکر و اجرای طرح تشدید نظارت و کنترل برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در همدان خبر داد.

فرشچی موحد یادآور شد: طرح فروش فوق العاده کالا در دو حوزه خرده فروشی و فروشگاه های زنجیره ای با هدف عرضه مناسب کالا و فراهم کردن بازاری آرام برای مردم در ایام پایان سال انجام می شود.