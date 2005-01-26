هشت نويسنده ي ميهمـــان به بندرعباس نيامده اند

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، بيش از هفت نويسنده ي معاصر در دومين روز از برگزاري چهارمين جشنواره ي سراسري ادبيات داستاني بسيج ، به همراه شركت كنندگان در جشنواره ، به كلاس ها و كارگاه هاي آموزشي روانه شده اند .

اين گزارش حاكي است كه جلسات قصه خواني و نقد و بررسي آثار نيز به طور همزمان برگزار مي شود .

محمد شجاعي - از اعضاي گروه داوران جشنواره ، به مهر گفت : هشت ميهمان جشنواره ، كه آثار خود را به دبيرخانه ي چهارمين جشنواره ادبيات داستاني بسيج ارسال كرده اند ، موفق به حضور در اين همايش ادبي نشده اند .

وي علت اين عدم حضور را همزماني برپايي مراسم با ايام امتحانات نامبردگان خواند و افزود : اين دوستان ، غالبا دانشجو هستند و مسائل تحصيلي و درسي آنها را از حضور در جشنواره باز داشته است .

گفتني است كه حداقل چهارتن از شركت كنندگان ، از كساني هستند كه قرار است آثارشان به عنوان آثار ادبي برتر معرفي و از آنها تقدير به عمل آيد .