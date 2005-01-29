امير حسين زادگان : " تبليغ براي كتاب " در ايران هنوز جا نيافتاده است

وي در گفت و گو با خبرنگار كتاب مهر؛ ضمن اعلام اين مطلب افزود : تبليغ كتاب ، مانند كالاهاي ديگركه به راحتي تبليغ مي شود ، نيست و هنوز اين امر ميان ناشران ما جانيفتاده است . با گسترش حوزه ي كار ناشران وسرمايه درگردش حوزه ي نشرمي توان براي چنين اموري هم فكركرد . به جز اين تبليغ ، در برخي مواقع اثرعكس دارد .

حسين زادگان با تاكيد بر ضرورت تبليغ براي فرهنگ مكتوب تصريح كرد : رسانه ها بايد براي تبليغات درحوزه ي فرهنگ مكتوب ، رويه ي مشخصي را در پيش بگيرند ، اين كار به نفع فرهنگ و فرهنگسازي در كشور است .



مدير نشر ققنوس ياد آور شد : راهكاري كه هزينه ي كمتري به نسبت ديگرراه هاي ذكرشده دارد ، چاپ آگهي هاي دستي (تراكت دستي ) وتوزيع آن در كتابفروشي ها است ؛ يعني درمكان هايي كه مخاطبان كتاب تردد مي كنند . اين تراكت ها را مي توان ازكاغذ هاي اضافه چاپ كتاب تهيه كرد وبه نسبت راه هاي ديگر ، هزينه ي كمتري دارد.