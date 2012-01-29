به گزارش خرگزاری مهر و به نوشته روزنامه "ال موندو دپورتیوو"، په په، ملی پوش پرتغالی رئال در سال 2007 در فهرست خرید باشگاه بارسلونا قرار داشت.

در آن سال بارسلونا یک فصل ناموفق را پشت سر گذاشت و "فرانک ریکارد"، سرمربی تیم برای تقویت خط دفاعی تیمش به دنبال یک مدافع وسط با کیفیت بود و په په نیز اصلی‌ترین گزینه او به حساب می‌آمد.

په په که در برزیل متولد شده در 18 سالگی به پرتغال رفت و به باشگاه ماریتیمو پیوست. او بعد از یک سال به دلیل عملکرد خوب خود با رقم یک میلیون یورو به علاوه سه بازیکن به پورتو پیوست.

په په بعد از درخشش با پورتو و قهرمانی در لیگ پرتغال سه سال بعد با رقم 30 ملیون یورو به رئال مادرید پیوست. بارسا یک سال پیش از پیوستن په په به رئال او را در کنار "کریستین چیوو" و "گابریل میلیتو" به عنوان گزینه‌های خود برای تقویت خط دفاعی آبی و اناری‌ها در نظر گرفته بود.