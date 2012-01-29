ناکارآمدی گزینه نظامی علیه ایران/ فرآیند تحریم به آخر خط رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرانسوی زبان "لوتان" چاپ سوئیس، برنارد هورکاد ( HOURCADE Bernard ) محقق مرکز ملی تحقیقات علمی "CNRs " و کارشناس مسائل ایران معاصر در فرانسه می گوید: تحریم ها علیه ایران در شرایطی وضع می شود که نمی دانیم هدف اجتناب از جنگ است یا در جهت توجیه نمودن آن. چنین تدابیری ایران را تسلیم نخواهد نمود.

هورکاد معتقد است که نیکولا سارکوزی سردمدار سیاست تشدید تحریم‌ها علیه ایران است، مطمئنا می خواهد در برابر نومحافظه کاران آمریکایی و شاهین‌های اسرائیلی که مایل به استفاده از گزینه نظامی علیه ایران هستند، بایستد.

وی می گوید: تحریم ها ابزاری هستند برای اجتناب از جنگ یا به تاخیر انداختن آن. اما با این سری آخر تحریم ها، جامعه بین المللی هر کار که توانسته کرده است. چون تحریم بیشتری دیگر ممکن نیست.



هورکاد در پاسخ به پرسشی در باب تسلیم شدن ایران می‌گوید: کسی به این گزینه اعتقادی ندارد. چنین نخواهد بود که ایران یک دفعه برنامه هسته ای خود را رها نماید. این گزینه منتفی است. دو گزینه دیگر باقی می ماند. جنگ که هزینه سرسام آوری داشته، قیمت نفت را شدیدا بالا می برد و پیامدهای ناگواری نیز روی رشد اقتصادی خواهد داشت؛ و صلح، راه باراک اوباما که موفقیت آمیز نبوده و او را از هر طرف آماج حملات است. بنابراین ما در یک حالت بن بست هستیم. سیاسیون فقط دو راه متصور شده اند، تحریم و جنگ.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: کسی به این موضوع که "چگونه ایران را وارد جامعه جهانی کنیم؟" فکر نکرده و طرحی نیز در این باره ارائه نکرده است. حتی اگر مقامات این کشور درخواست‌های غربی ها را بپذیرند، نمی دانیم که چگونه روابط عادی خود را با آنها از سر بگیریم.



در مورد خطر جنگ و اینکه این امر تا چه حد واقعی است، هورکاد معتقد است که برخی از سخنرانی ها، مسئله گزینه نظامی را لوث کرده است.

این کارشناس می گوید: محافلی با پیش زمینه جنگ طلبانه و بعضا با اهمیت در عرصه قدرت می گویند، کوچکترین حادثه می تواند موجب بروز درگیری شود. کسانی که به دنبال بهانه هستند، نهایتا آن را خواهند یافت. مثلا یک حادثه بین دو کشتی در خلیج فارس کافی است که همه چیز را راه بیاندازد.