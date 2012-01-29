علی عسکری در گفتگو با مهر با اعلام اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال آینده 5 درصد می شود، گفت: بر اساس قانون سالانه یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مالیات بنیادها و نهادها اظهارداشت: میزان مالیات بنیادها و نهادها بسیار کم است، رقم کل مالیات سالیانه آنها 20 تا 25 میلیارد تومان است.

وی اضافه کرد: با توجه به مالیات 30 هزار میلیارد تومانی کل سال، میزان مالیات بنیادها و نهادها بسیار اندک است و تنها حدود یک درصد از مالیات های دریافتی را تشکیل می دهد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه بنیادها و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها مالیات می پردازند، عنوان کرد: به لحاظ ابهاماتی که مطرح شده است، اخیرا دفتر مقام معظم رهبری اظهارنظر و حکمی صادر کرده است که بر اساس آن، شرکتها و فعالیتهای وابسته به بنیادها و نهادها مشمول مالیات هستند.

عسکری همچنین در مورد اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه عنوان کرد: این موضوع توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری می شود، سازمان مالیاتی تنها مجری قانون است و هر زمان که قانون اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه به ما ابلاغ شد، سازمان آن را اجرا خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای آزمایشی طرح جامع مالیاتی از سال آینده آغاز خواهد شد.