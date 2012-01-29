ابراهیم معیری کارگردان و فیلمنامه‌نویس فیلم "دامنه‌های سفید" ضمن بیان این مطلب در توضیح کم و کیف این فیلم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ساخت این فیلم را پس از به پایان رسیدن فیلم "گلوگاه" آغاز کردم و پس از طی شدن مراحل پیش تولید ساخت این را از هفته آینده آغاز می‌کنم.

وی در ادامه با اشاره به سوژه این فیلم گفت: فیلم سینمایی "دامنه‌های سپید" یک رئال اجتماعی صریح است که با محوریت نوجوان و خانواده ساخته خواهد شد و جغرافیای حوادث آن شمال و جنوب ایران است. این فیلم به تهیه‌کنندگی بنیاد فارابی و بهروز رشاد ساخته خواهد شد.

این کارگردان در ادامه با اشاره به اکران فیلم "گلوگاه" گفت: اکران این فیلم به حوزه هنری سپرده شده‌است و هنوز منتظر جواب پخش حوزه هستم که به زودی اعلام خواهد شد.

معیری در ادامه با اشاره به عوامل تولید این فیلم گفت: نادر معصومی، فیلمبردار، علی عدالت‌دوست صدابردار، محسن شریفی طراح صحنه و لباس، نویسندگان خودم و مهتاب صداقت از عوامل قطعی تولید این فیلم هستند.

لازم به ذکر است در خلاصه این فیلم چنین آمده است: نخستین سرزمینی که از دریاها برآمده دماوند و رشته کوه البرز بود. گفته‌اند طلوع از آنجا آغاز و غروب در آنجا رخ می‌نماید و سیمرغ از آنجا پروازش را آغاز می‌کند.

محمد ابراهیم معیری تاکنون فیلم‌های کتونی سفید، پروانه‌ها بدرقه می‌کنند، تاختن تا خاوربام و گلبهار ساخته است.