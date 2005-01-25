عدم حضور تعدادي از معلمان همداني در كلاس هاي درس

مسوول بازرسي سازمان آموزش و پرورش استان همدان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه عدم حضور معلمان در كلاس هاي درس در تعدادي از مدارس است و بسياري از مدارس نيز همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهند ، گفت : عدم حضور معلمان در كلاس هاي درس بايد هر چه سريعتر به پايان برسد.

عبدالرضا فولادوند با اشاره به اينكه گزارش عدم حضور معلمان در كلاس هاي درس به وزارت آموزش و ابلاغ شده است ، گفت : معلمان به نحوه پرداخت حقوق و مزايا معترض هستند و خواهان اجراي قانون پرداخت هماهنگ حقوق كاركنان دولت هستند.

وي با تاكيد بر اينكه طي روزهاي گذشته جلسات متعددي با مسوولين استان و معلمان برگزار شده است ، اظهار كرد : تمام سعي مسوولين استان همدان ادامه فعاليت طبيعي مدارس است اما تا كنون به رغم پيگيري هاي مكرر نتيجه اي براي حضور معلمان در كلاس هاي درس حاصل نشده است.