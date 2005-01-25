اختيارات، اصلاحات و لوايح قانوني دكتر محمد مصدق

خبرگزاري "مهر" - گروه دين و انديشه : طي يك قرن اخير در ميان انبوهي از رويدادها و ماجراهايي كه در ايران پيش آمده، دكتر محمد مصدق و دولت وي جذاب ترين موضوع براي تاريخ نگاران و پژوهشگران بوده اند. دكتر مصدق در تيرماه 1331 از مجلس شوراي ملي درخواست اختيارات وضع قوانين كرد كه ابتدا از جانب مجلس رد شد، اما پس از تقاضاي مجدد وي در اوايل مرداد، مجلسين شوراي ملي و سنا به طور كامل با آن موافقت كردند. اختيارات مزبور شامل اختيارات وضع قوانين تقريبا براي تمامي موضوعاتي كه امكان قانونگذاري در آنها وجود داشت براي مدت 6 ماه بود كه در روزهاي پاياني همان سال براي يك سال ديگر تمديد شد. اهميت اختيارات در اين است كه چارچوب سياست داخلي دكتر مصدق را نشان مي دهد و بررسي آنها در نهايت بررسي سياست داخلي او در سالهاي 31 و 32 است. همچنين لوايح قانوني و اختيارات علت اصلي اختلاف بين جناح هاي سياسي طرفدار نهضت ملي به شمار مي رفت، بنابراين در اين بررسي اختلافات مزيور نيز طرح مي شوند و سرانجام نتيجه استفاده از قانون اختيارات، وضع و تصويب تعداد زيادي لوايح قانوني بوده است كه بسياري از آنها پس از سقوط دولت مصدق كماكان اجرا مي شوند، و از اين نظر اين بحث بخشي از تاريخ قانونگذاري در ايران نيز هست.

در اين كتاب تلاش شده است تمامي نظرات و ديدگاه هاي جناح هاي مختلف سياسي در قبال موضوع اختيارات و وقايع مربوط به آن بيان شود. اين كتاب از دو بخش كلي متن و ضمائم تشكيل شده است. متن كتاب به دو قسمت تشكيل مي شود. قسمت اول بررسي اختيارات دكتر مصدق و قسمت دوم شامل تحليل سه عنوان از لوايح قانوني مطبوعات، امنيت اجتماعي و بالاخره شهرداري هاست. بخش دوم كتاب نيز خود به دو قسمت تقسيم مي شود. در قسمت اول ضمائم شامل متن برخي از اعلاميه ها، سخنراني ها و اسناد و فهرستهاي منابع ارائه شده است. قسمت دوم بررسي آماري مختصر پيرامون لوايح قانوني است.