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۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۲:۲۸

امروز

ششمين همايش صنايع دريايي افتتاح شد

ششمين همايش صنايع دريايي امروز با حضور وزير صنايع ، مدير عامل سازمان گسترش ونوسازي و بسياري از مديران اين صنعت افتتاح شد .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، ششمين همايش بين المللي صنايع دريايي امروز با حضور بسياري از كارشناسان صنايع دريايي ومديران اين صنعت كار خود را در بندرعباس آغاز كرده و تا  پنج شنبه ، هشتم بهمن ماه ادامه خواهد داشت .
براساس اين گزارش ، اين همايش با هدف زمينه سازي براي توسعه همه جانبه اين صنعت استراتژيك و هماهنگي در برنامه هاي كلان كشور برگزار مي شود.
براساس اين گزارش ، قرار است درروزافتتاحيه همايش، نمايشگاه دستاوردهاي صنايع دريايي دايرشود. البته ميزگرد موانع و تنگناهاي توسعه صنايع دريايي كشور نيز در همين روز برگزار خواهد شد.
همچنين دراختتاميه ششمين همايش صنايع دريايي پس از ارايه مقالات قرار است ميزگرد صنايع دريايي كشور در برنامه چهارم توسعه نيزبرگزار شود.

کد مطلب 151911

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