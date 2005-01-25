كتاب "سايه خيال" ويژه نقاشي جهان اسلام منتشر مي شود

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، دكترمرتضي گودرزي (ديباج) دبيردومين دوسالانه بين المللي نقاشي جهان اسلام، در ادامه افزود: اين كتاب شامل مجموعه اي از نفيس ترين آثار منتخب نقاشي هنرمندان ايران و كشورهاي اسلامي و حاوي تازه ترين خلاقيت ها و نقش هاي هنرمندان جهان اسلام است.

وي ادامه داد: سومين دوسالانه نقاشي جهان اسلام امسال با حضور هنرمندان 28 كشور اسلامي و با همكاري دهها مركز و انجمن فرهنگي و هنري اين كشورها بهمن ماه در تهران به اجرا در مي آيد اين در حالي است كه بيش از دو هزار هنرمند نقاش ايراني هم آثارشان را براي اين دوسالانه ارسال كردند.

دبير دومين دوسالانه نقاشي جهان اسلام اظهار داشت: كتاب دو سالانه نقاشي جهان اسلام ، اثريست نفيس و ارزشمند كه گنجينه اي از آثار شاخص هنرمندان جهان اسلام را در بردارد.

وي با اشاره به كتابهاي دوسالانه هاي اول و دوم با عناوين "طوبي" و "آيينه نگاه" يادآور شد: كتاب "سايه خيال" در تيراژ بالا و كيفيت نفيس به چاپ خواهد رسيد.

گفتني است سومين دو سالانه نقاشي جهان اسلام از 19 بهمن آغاز و تا 19 اسفند ماه سالجاري در مركز فرهنگي هنري صبا ادامه مي يابد.