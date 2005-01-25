انتقاد نماينده اسلام آباد غرب از وجود رديف هاي خارج از شمول در لايحه بودجه سال 84

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" حشمت الله فلاحت پيشه با انتقاد از ارايه آمار خوشبينانه برخي مسئولان درباره موضوع اشتغال گفت:گويا برخى از دولتمردان هم آمار خوشبينانه خود را باور كرده اند . درصورتي كه آنها بر اساس اين آمارها بودجه اى را ريخته اند كه در آن موضوع اصلى جوانان كشور يعنى اشتغال جايگاه خاصى ندارد .



وى با انتقاد ازعدم ارايه لايحه نظام هماهنگ پرداخت از سوي دولت، اظهار داشت: دولت با زيركى به حدى در ارايه اين لايحه تعلل كرد كه بحث تقديم لايحه نظام هماهنگ با موضوع بودجه سال آينده متقارن شد.درصورتي كه كاركنان دولت به ويژه فرهنگيان و كاركنان زحمتكش بهداشت و درمان اميد بسيارى به تصويب و اجراى اين لايحه داشتند .



عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اضافه كرد:بخش عمده ضعف هاى مربوط به ناهماهنگى در پرداخت ها در بحث لايحه نظام هماهنگ و تبديل آن به قانون توسط مجلس حل خواهد شد .



فلاحت پيشه در ادامه خواستار تسريع دولت در اجراي قانون استخدام معلمان حق التدريس كه به تازگي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، شد .



وي در ادامه با برشمردن كاستي هاي بودجه سال 84 ، اظهار داشت:جاده روستايى نياز اول روستاييان است كه جايگاهى در بودجه نداردواهالى روستاها همچنان از بسيارى از سياست هاى حمايتى دولت محروم مي مانند . مشكلات بهداشت و درمان نيز گويا قرار نيست در قالب بودجه آينده حل شود .



نماينده اسلام آباد غرب با انتقاد از وجود رديف هاى مختلف خارج از شمول در لايحه سال 84، آن را مغاير با اصل شفافيت دانست و ابراز اميدواري كرد با همت نمايندگان در سال آينده رديف هاى خارج از شمول به حداقل كاهش يابد تاحداقل موضوع نظارت مجلس بر كار دولت و دولتمردان به درستى پيش برود .



فلاحت پيشه با انتقاد از عملكرد وزارت بهداشت و درمان در برگزارى آزمون دستيارى گفت: براى دومين سال پياپى داوطلبان و پزشكان كم توقع كشوربراى آزمون دستيارى دچار دغدغه شده اند . خبرى از پاسخگويى در قبال خيانت در امانت آزمون دستيارى سال گذشته نيست و امسال نيز اعلام تاريخ زودرس 13 اسفند ماه براى برگزارى آزمون منجر به غافلگيرى و اعتراض پزشكان شده است .



وي در ادامه خاطرنشان كرد: انتظار مي رود مجلس و به ويژه هيات تحقيق و تفحص در اين زمينه حافظ حقوق و خواسته هاى داوطلبان باشند .