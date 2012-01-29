12 نوع داروی ضد سرطان در کشور تولید می شود

دکتر سیدمحمود آقامیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تولید برخی داروهای مورد نیاز کشور بر اساس تفاهم نامه ای که میان معاونت علمی و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به امضا رسید، انجام شده است.

معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به جزئیات این داروها خاطر نشان کرد: این داروها در زمینه درمان سرطان و درمان برخی بیماریهای پوستی است.



وی ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه قرار است 12 نوع داروی ضد سرطان و برخی داروهایی که تاکنون از خارج خریداری می شد، تولید شود و که تاکنون 6 نوع از این داروها به مرحله بهره برداری رسیده است.



آقامیری از رونمایی این 6 داروی تولید شده خبر داد و یادآور شد: این داروها امروز با حضور رئیس جمهور رونمایی می شوند.



به گفته معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور این داروها ضد سرطان و برای درمان برخی از بیماریهای پوستی به کار می رود.