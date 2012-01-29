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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۱۵

آقامیری در گفتگو با مهر:

12 نوع داروی ضد سرطان در کشور تولید می شود

12 نوع داروی ضد سرطان در کشور تولید می شود

معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور از امضای تفاهم نامه با وزارت بهداشت خبر داد و گفت: براساس این تفاهم نامه 12 نوع داروی ضد سرطان در کشور تولید می شود.

دکتر سیدمحمود آقامیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تولید برخی داروهای مورد نیاز کشور بر اساس تفاهم نامه ای که میان معاونت علمی و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به امضا رسید، انجام شده است.

معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به جزئیات این داروها خاطر نشان کرد: این داروها در زمینه درمان سرطان و درمان برخی بیماریهای پوستی است.
 
وی ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه قرار است 12 نوع داروی ضد سرطان و برخی داروهایی که تاکنون از خارج خریداری می شد، تولید شود و که تاکنون 6 نوع از این داروها به مرحله بهره برداری رسیده است.
 
آقامیری از رونمایی این 6 داروی تولید شده خبر داد و یادآور شد: این داروها امروز با حضور رئیس جمهور رونمایی می شوند. 
 
به گفته معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور این داروها ضد سرطان و برای درمان برخی از بیماریهای پوستی به کار می رود.
کد مطلب 1519141

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