کاهش60 درصدی ورود مسافر و گردشگر به شهرستان کوهرنگ

یدالله خالدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش ورود مسافر و گردشگر زمستانی به منطقه کوهرنگ چهار محال و بختیاری در این فصل اظهار داشت: کاهش بارش برف و عدم وجود برف بر روی زمین موجب شده تعداد مسافران و گردشگران این منطقه کاهش شدیدی پیدا کنند

فرماندار کوهرنگ با بیان اینکه برای نخستین بار است که در این شهرستان شاهد کاهش بارش برف در این موقع سال هستیم، افزود: بارش نامناسب برف و عدم انباشته شدن برف موجب شده که سطح زمین همراه باخار و خاشاکهای و گونها پیدا باشد.

وی تاکید کرد: شهرستان کوهرنگ به خاطروضعیت جغرافیایی که دارد به عنوان یکی از مناطق برف خیز کشور مطرح است و تولید کننده آب رودخانه بزرگ کارون و زاینده رود است.

آبشار تونل کوهرنگ بدون بازید کننده

فرماندار کوهرنگ با بیان اینکه بارش باران در ابتدای فصل بارش در این شهرستان مناسب بوده است، افزود: بارش برف تاکنون در این شهرستان مطلوب نبوده است و نگرانی هایی را برای کشاورزان، اهالی و عشایر پیش آورده است.

خالدی گفت: اگر بارش مناسب برف در روزهای باقیمانده فصل زمستان در این شهرستان صورت نگیرد احتمال خشک شدن بسیاری از چشمه های این شهرستان در سال آینده وجود دارد.

وی با بیان اینکه خشک شدن چشمه ها مشکلات زیادی برای آب شرب روستاهای این شهرستان پیش می آورد، تاکید کرد: امیدواریم در روزهای باقی مانده فصل زمستان بارش مناسب برف در این شهرستان صورت گیرد.

فرماندار کوهرنگ با اشاره به اینکه در هفته های آینده برگزاری جشنواره شهر برفی را در این شهرستان داریم، عنوان کرد: اگر بارش مناسب برف در این شهرستان در هفته جاری صورت نگیرد و برف کافی بر روی زمین انباشته نشود، برگزاری این جشنواره نیز لغو می شود.