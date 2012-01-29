7000 نفر روز از کشاورزان زنجانی در سال 90 آموزش دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت سلیمانی افزود: در زمینه آموزش های انفرادی بهره برداران بخش کشاورزی از ابتدای سال تاکنون 4225 نفر از کشاورزان و بهره برداران عرصه های مختلف کشاورزی اعم از کشاورزی، شیلات، آبزیان ریا، صنایع روستایی توسط کارشناسان مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی تابعه به صورت انفرادی، اطلاعات لازم در زمینه فعالیتهای خود را کسب کرده اند.

وی در خصوص کلاسهای آموزشی اظهار داشت: در راستای افزایش سطح دانش و آگاهی کشاورزان و بهره برداران شهرستان زنجان، اداره آموزش و ترویج این شهرستان با استفاده از توان نیروهای کارشناسی و با همکاری مراکز جهاد کشاورزی و شرکتهای توسعه خدمات کشاورزی در 9 ماهه گذشته سال 90 اقدام به برگزاری تعداد 138 کلاس آموزشی در سطح روستاهای تابعه شهرستان زنجان کرده و از این طریق تعداد 2463 نفر روز از روش و فنون جدید برای بهره گیری در عرصه فعالیت خود اطلاعات مفید به دست آوردند.

مدیر جهاد کشاوررزی شهرستان زنجان تاکید کرد: این کلاسها تا پایان سال در سطح روستاهای تحت پوشش ادامه خواهد یافت.

سلیمانی به برگزاری کارگاه آموزش و بازدید ها تاکید کرده و افزود: 9 مورد کارگاه آموزشی، دو مورد بازدید آموزشی، سه مورد روز مزرعه، چهار مورد انتقال یافته های تحقیقاتی و 23 مورد جلسات توجیهی با حضور بهره برداران بخش کشاورزی توسط کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان زنجان، مراکز جهاد کشاورزی و شرکتهای توسعه خدمات برگزار شده و در مجموع 361 نفر روز به صورت عملی در دوره ها شرکت کرده اند.

صدور مجوز برای 500 کارگاه صنایع‌دستی خانگی و غیرخانگی در زنجان

سرپرست معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان از صدور مجوز برای 500 کارگاه صنایع‌دستی خانگی و غیرخانگی در زنجان خبر داد.

سعید حسنی در خصوص اقدامات و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای ایجاد مشاغل خانگی در این اداره‌کل، اظهار کرد: شناسایی رشته فعالیت‌های مشاغل خانگی صنایع‌دستی استان در 14 گروه، از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه به‌شمار می‌رود.

وی افزود: نساجی سنتی، بافته‌های داری و زیراندازها، پوشاک سنتی، چاپ‌های سنتی، صنایع‌دستی چرمی، صنایع‌دستی فلزی، چوبی و حصیری، سفال و سرامیک و کاشی سنتی، صنایع‌دستی دریایی، صنایع‌دستی مستظرفه، آبگینه، پیشه‌های سنتی وابسته به صنایع‌دستی و صنایع‌دستی سنگی و رودوزی‌های سنتی از جمله رشته‌های مشاغل خانگی محسوب می‌شوند.

حسنی با بیان اینکه 111 رشته صنایع‌دستی برای ایجاد مشاغل خانگی در کشور شناسایی شده است، یادآور شد: از این میان 67 رشته صنایع‌دستی در استان زنجان شناسایی و آموزش و اشتغالزایی‌ها در این زمینه آغاز شده است.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان، به وجود 700 متقاضی ایجاد مشاغل خانگی در این اداره‌کل اشاره کرد و گفت: 500 نفر از این متقاضیان به صورت مستقیم به اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان مراجعه کرده و 200 نفر نیز از سوی سایر دستگاه‌ها معرفی شده بودند.

حسنی افزود: از میان 500 نفر متقاضی مراجعه کننده به اداره‌کل میراث‌فرهنگی، 301 طرح مشاغل خانگی برای دریافت تسهیلات به دستگاه‌های ذی‌ربط معرفی و از میان 200 مراجعه از سوی سایر دستگاه‌ها نیز 85 فقره مجوز مشاغل خانگی صادر شده است.

حسنی، افزود: در حال حاضر سه هزار و 500 مجوز اشتغال در بخش صنایع‌دستی صادر شده است که از این میان 1342 مورد متعلق به سال‌جاری است.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان، یادآورشد: با صدور هر یک از این مجوزهای اشتغال‌زایی، یک کارگاه صنایع‌دستی تشکیل شده است که در هر یک از آنها بیش از یک نفر به فعالیت مشغول‌اند.