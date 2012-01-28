تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه نهم بهمن‌ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با پنجم ربیع الاول سال 1433 هجری قمری و بیست و نهم ژانویه سال 2012 میلادی.

- هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* مس کرمان - داماش گیلان، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* سپاهان اصفهان - فجرسپاسی شیراز، ساعت 15:30، ورزشگاه ذوب‌آهن فولادشهر اصفهان

* ملوان بندرانزلی - صبای قم، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی انزلی

* راه‌آهن شهرری - شهرداری تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه اکباتان تهران

* سایپای البرز - نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه انقلاب کرج

* تراکتورسازی تبریز - استقلال تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* فولاد خوزستان - صنعت نفت آبادان، ساعت 16، ورزشگاه تختی اهواز

* شاهین بوشهر - مس سرچشمه کرمان، ساعت 16، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* پرسپولیس - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران

- مسابقات فوتبال جام "دوستی" روسیه امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

دیدار نهایی:

* روسیه - لتونی

دیدار رده‌بندی:

* اوکراین - بلاروس

کسب مقام پنجم:

* ایران - لیتوانی

کسب مقام هفتم:

* مولداوی - قزاقستان

- مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* ساندرلند - میدلزبرو

* آرسنال - آستون ویلا

- - هفته نوزدهم مسابقات فوتبال بوندس لیگای آلمان امروز طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:

* ماینتس - فرایبورگ

* اشتوتگارت - مونشن گلادباخ

- مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2012 آفریقا که به صورت مشترک در دو کشور گابن و گینه استوایی برگزار می‌شود، امروز با انجام دیدارهای زیر پیگیری خواهد شد:

گروه A:

* لیبی - سنگال

* گینه استوایی - زامبیا

- هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* بتیس - گرانادا

* سوسیه‌داد - اسپورتینگ گیخون

* لوانته - ختافه

* راسینگ - والنسیا

* مالاگا - سویا

- هفته بیستم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* فیورنتینا - سیه‌نا

* کیه‌وو - لاتزیو

* رم - بولونیا

* لچه - اینتر

* پالرمو - نوآرا

* جنوآ - ناپولی

* سسنا - آتلانتا

* میلان - کالیاری