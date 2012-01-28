تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه نهم بهمنماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با پنجم ربیع الاول سال 1433 هجری قمری و بیست و نهم ژانویه سال 2012 میلادی.
- هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* مس کرمان - داماش گیلان، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* سپاهان اصفهان - فجرسپاسی شیراز، ساعت 15:30، ورزشگاه ذوبآهن فولادشهر اصفهان
* ملوان بندرانزلی - صبای قم، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی انزلی
* راهآهن شهرری - شهرداری تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه اکباتان تهران
* سایپای البرز - نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه انقلاب کرج
* تراکتورسازی تبریز - استقلال تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* فولاد خوزستان - صنعت نفت آبادان، ساعت 16، ورزشگاه تختی اهواز
* شاهین بوشهر - مس سرچشمه کرمان، ساعت 16، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* پرسپولیس - ذوبآهن اصفهان، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران
- مسابقات فوتبال جام "دوستی" روسیه امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
دیدار نهایی:
* روسیه - لتونی
دیدار ردهبندی:
* اوکراین - بلاروس
کسب مقام پنجم:
* ایران - لیتوانی
کسب مقام هفتم:
* مولداوی - قزاقستان
- مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* ساندرلند - میدلزبرو
* آرسنال - آستون ویلا
- - هفته نوزدهم مسابقات فوتبال بوندس لیگای آلمان امروز طبق برنامه زیر به پایان میرسد:
* ماینتس - فرایبورگ
* اشتوتگارت - مونشن گلادباخ
- مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملتهای 2012 آفریقا که به صورت مشترک در دو کشور گابن و گینه استوایی برگزار میشود، امروز با انجام دیدارهای زیر پیگیری خواهد شد:
گروه A:
* لیبی - سنگال
* گینه استوایی - زامبیا
- هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* بتیس - گرانادا
* سوسیهداد - اسپورتینگ گیخون
* لوانته - ختافه
* راسینگ - والنسیا
* مالاگا - سویا
- هفته بیستم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* فیورنتینا - سیهنا
* کیهوو - لاتزیو
* رم - بولونیا
* لچه - اینتر
* پالرمو - نوآرا
* جنوآ - ناپولی
* سسنا - آتلانتا
* میلان - کالیاری
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