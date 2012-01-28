  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱:۲۷

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر و پیگیری رقابت‌های فوتبال تورنمنت "دوستی" روسیه از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه نهم بهمن‌ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با پنجم ربیع الاول سال 1433 هجری قمری و بیست و نهم ژانویه سال 2012 میلادی.

- هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* مس کرمان - داماش گیلان، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* سپاهان اصفهان - فجرسپاسی شیراز، ساعت 15:30، ورزشگاه ذوب‌آهن فولادشهر اصفهان
* ملوان بندرانزلی - صبای قم، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی انزلی
* راه‌آهن شهرری - شهرداری تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه اکباتان تهران
* سایپای البرز - نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه انقلاب کرج
* تراکتورسازی تبریز - استقلال تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* فولاد خوزستان - صنعت نفت آبادان، ساعت 16، ورزشگاه تختی اهواز
* شاهین بوشهر - مس سرچشمه کرمان، ساعت 16، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* پرسپولیس - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران

- مسابقات فوتبال جام "دوستی" روسیه امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
دیدار نهایی:
* روسیه - لتونی
دیدار رده‌بندی:
* اوکراین - بلاروس
کسب مقام پنجم:
* ایران - لیتوانی
کسب مقام هفتم:
* مولداوی - قزاقستان

- مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* ساندرلند - میدلزبرو
* آرسنال - آستون ویلا

- - هفته نوزدهم مسابقات فوتبال بوندس لیگای آلمان امروز طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:
* ماینتس - فرایبورگ
* اشتوتگارت - مونشن گلادباخ

- مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2012 آفریقا که به صورت مشترک در دو کشور گابن و گینه استوایی برگزار می‌شود، امروز با انجام دیدارهای زیر پیگیری خواهد شد:
گروه A:
* لیبی - سنگال
* گینه استوایی - زامبیا

- هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* بتیس - گرانادا
* سوسیه‌داد - اسپورتینگ گیخون
* لوانته - ختافه
* راسینگ - والنسیا
* مالاگا - سویا

- هفته بیستم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* فیورنتینا - سیه‌نا
* کیه‌وو - لاتزیو
* رم - بولونیا
* لچه - اینتر
* پالرمو - نوآرا
* جنوآ - ناپولی
* سسنا - آتلانتا
* میلان - کالیاری

کد مطلب 1519252

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها