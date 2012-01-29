هشدار به دفاتر کاریابی متخلف/ اجرای طرح برخورد با دفاتر مهاجرتی

بابک هاشمی پور در گفتگو با مهر از برنامه ریزی و تلاش برای برخورد با دفاتر مهاجرتی خبر داد و گفت: به دنبال افزایش متقاضیان ورود به بازار کار و همچنین تقاضای درصدی از افراد برای اشتغال در خارج کشور، دفاتر غیرقانونی مهاجرتی اقدام به کاریابی و پیشنهاد فرصت های شغلی خارج کشور به کارجویان می کنند.

رئیس کانون انجمن های صنفی دفاتر مشاوره شغلی کشور با تاکید بر اینکه با اینگونه دفاتر که کاریابی و مشاوره شغلی انجام می دهند برخورد صورت خواهد گرفت، اظهار داشت: این دفاتر اعلام می کنند که کاریابی نمی کنند و صرفا به دنبال اخذ ویزا، سرمایه گذاری و مهاجرت افراد هستند.

هاشمی پور با اشاره به اینکه در صورت مشخص شدن انجام کاریابی و مشاوره شغلی از سوی دفاتر مهاجرتی با آنها برخورد خواهد شد، ادامه داد: اگر دفاتر مهاجرتی در امور دیگری غیر از کاریابی فعالیت داشته باشند به ما ارتباطی ندارد و از حوزه کاری دفاتر مشاوره شغلی خارج خواهد بود.

این مقام مسئول در دفاتر کاریابی و مشاوره شغلی کشور در این خصوص که در صورت انجام تخلف در دفاتر مجاز کاریابی، پیگیری ها به چه نحو صورت می گیرد؟ افزود: برای بررسی اقدامات کاریابی ها و نظارت بر امورات این دفاتر، بازرسی های دوره ای در دفاتر داخلی و بین المللی صورت می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: در بخش مربوط به دریافت حق الزحمه ها اگر تخلف دفاتر کاریابی محرز شود با اخطار شفاهی از دفاتر خواسته می شود اقدامات خود را طبق مقررات دنبال کنند، در غیر اینصورت در مراحل بعدی توبیخ و گزارش به حراست تا تعلیق و لغو پروانه فعالیت نیز کارها پیش می رود.

به گفته هاشمی پور، البته در مواردی ممکن است شکایات و یا ایراداتی در مورد نحوه فعالیت دفاتر کاریابی مطرح شود که پس از بررسی مشخص می شود افراد کارجو اطلاعات کافی در آن زمینه ها نداشته اند، اما در صورتی که فعالیت دفتر کاریابی و مشاوره شغلی تخلف تشخیص داده شود، حتما برخورد صورت می گیرد.

رئیس کانون انجمن های صنفی دفاتر مشاوره شغلی کشور از افرادی که به دنبال پیگیری ابهامات و احتمالا طرح شکایاتی از دفاتر مشاوره شغلی هستند درخواست کرد تا موارد خود را از طریق انجمن های صنفی کاریابی ها در استان ها دنبال کنند.