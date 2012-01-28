به گزارش خبرنگار مهر محمد رضا باهنر در اجلاس ماهانه جامعه اسلامی مهندسین که بعدازظهر امروز در ساختمان مرکزی این حزب برگزار شد با اشاره به نوسانات اخیر در بازار سکه و ارز و همچنین تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران از سوی اروپا اظهار داشت: جوّ روانی بوجود آمده در کشور در روزهای اخیر در اثر گرانی ارز و طلا آنقدر مهم بود که اگر چاره ای برای آن اندیشیده نشود ممکن است بر اصل انتخابات تاثیرگذار باشد.



دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه انتخابات پیش رو اولین انتخابات بعد از فتنه 88 می باشد و نتیجه و حضور مردم در آن مهم است گفت: علائم و شواهد و حرفهای صریح برخی در داخل و خارج از کشور نشان می دهد که دشمنان فعال بوده و برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی و تاثیرگذاری بر انتخابات ما برنامه ریزی می کنند.



وی در ادامه با اشاره به بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی اظهار داشت: در بودجه امسال به دولت اجازه دادیم تا قیمت ارز را شناور و مدیریت شده کنترل نماید اما نوسانات اخیر در بازار سکه و ارز غیر عادی بود.



باهنر افزود: پشت پرده این گرانی ها هم می تواند توطئه ای و هم می تواند متاثر از التهابات اقتصادی باشد و البته باید دقت داشت که در مسائل اقتصادی علت تامه ای را نمی توان در نظر گرفت.



دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به سکوت دولت در خصوص نوسانات اخیر دربازار ارز و سکه گفت: قبل از این گرانی ها شاهد این بودیم که بعضی دولتی ها مثل آقای بهمنی درخصوص مسائل اقتصادی در هفته چندین اظهارنظر می کردند اما در نوسانات بازار سکه و ارز شاهد سکوت دولتی ها بودیم.



وی همچنین خاطرنشان کرد: این سکوت تا جایی ادامه داشت که در جلسه ی شورای امنیت ملی ومسئولین اقتصادی کشور درخصوص نوسانات قیمت سکه و ارز و افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در حضور یک مقام عالی رتبه نظام قرار شد حباب های بازار سکه و ارز شکسته شود و سود سپرده ها نیز افزایش پیدا کند.



نایب رئیس مجلس با اشاره به تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد: اگر قرار است ما شش ماه دیگر هزینه این تحریم ها را بپردازیم اروپا از همین الان با افزایش قیمت نفت هزینه این تحریم ها را می پردازد.