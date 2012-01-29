طلا در بازار گلستان از عیار افتاد/ سرگردانی طلافروشان

به گزارش خبرنگار مهر، نوسالان اخیر و تغییر لحظه ای قیمت سکه و طلا، تجارت و بازار طلا را در رکودی کم سابقه و حالت تعلیق قرارداده است. رکودی که به گفته اعضای این اصناف، حتی اتمام ماه محرم وصفر نیز نتوانسته گویی تکانی در بازار طلای استان وحتی کشور ایجاد کند.

یکی از طلافروشان راسته خیابان خمینی گرگان در رابطه با وضعیت این روزهای بازار طلای گرگان گفت: بازار فروش کلا خراب است وما تقریبا اصلا فروش نداریم و مردم تنها برای فروش طلا به ما مراجعه می کنند.

بازار فروش کساد است



یکی دیگر از طلافروشان گرگانی نیز در این خصوص اظهارداشت: بازار ما افت شدیدی پیدا کرده است و فروش ما خیلی کم شده است و از اول ماه محرم و صفر این رکود آغاز شده است و تا امروز ادامه دارد و با پایان ماه صفر نیز تکانی نخورده است.

اکبر پریچهر افزود: پایین بودن فروش نیز مسلما به دلیل نوسانات شدیدی است که بر این بازار حاکم است و تنها برخی از مردم در این روزها سکه و طلای مستعمل خرید و فروش می کنند که آن هم بسیار کم است.

وی در ادامه افزود: قیمت هرگرم طلا در ماه صفر تا 92 هزار و 500 تومان هم رسید اما طی آخر هفته گذشته در پنج شنبه تا مرز 65 و 66 هزار تومان برای هر گرم رسید. این رقم در روز شنبه 10هزار تومان برای هر گرم افزایش پیدا کرد و به 76هزار و500 تومان رسید.

این طلا فروش گرگانی قیمت سکه را در روز شنبه در بازار گرگان 830 هزار تومان برای سکه تمام، 400هزار تومان نیم سکه و 200 هزار تومان برای سکه ربع اعلام کرد.

رئیس انجمن طلافروشان گرگان در این زمینه گفت: دولت در حال حاضر می کوشد دلار را تک نرخی کند و این دلار را از طریق بانک تنها به دو گروه عرضه می کند یکی کسانی که مسافرت خارج از کشور می روند و دیگر کسانی که ثبت سفارش از سوی صنعت و تجارت و معدن دارند.



محمدرضا محسن مفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نوسانات بازار سکه، طلا و حتی دلار تا زمانی که دلار و سکه و ارز به صورت نامحدود در دست کسانی که نیاز دارند، قرار نگیرد ادامه دارد.

وی افزود: امروز اگر کسی نیاز به دلار داشت باید در بازار آزاد به دنبال آن باشد.



مفیدی ادامه داد: امروز طلا تا گرمی 65 هزار تومان هم رسیده بود اما چون دلاری در بازار نیست مجدد قیمت آن تا مرز 76هزار تومان برای هر گرم طلا افزایش یافت.

وی اظهارداشت: در این دو ماه گذشته طلا فروشی را نداریم که ادعا کند سود کرده است و این صنف تنها طی این مدت ضرر کرده اند.

مفیدی ادامه داد: این صنف همیشه خواستار این بوده که نرخ طلا پایین باشد و تنها راهش هم این است که دلار و سکه در دسترس باشد و هر کسی که نیاز داشت از طریق بانک مرکزی مقدار نیاز خود را دریافت دارد.



وی گفت: این مسئله دقیقا مسئله عرضه و تقاضا است و وقتی تقاضا هست وعرضه نیست این تبعات را نیز دارد واین مسئله در همه جای دنیا به همین صورت است واین عرضه و تقاضا است که قیمت را ثبات می دهد.