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۸ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۳۸

فوزی برهوم:

حماس مشکلی در دمشق ندارد/ در سوریه می مانیم

حماس مشکلی در دمشق ندارد/ در سوریه می مانیم

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) بر ادامه فعالیت دفتر این جنبش در سوریه و حضور رهبران مقاومت در خاک این کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "فوزی برهوم" گفت : حماس برنامه ای برای انتقال دفاتر خود از سوریه ندارد، ما در دمشق می مانیم.

وی افزود: خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس از بسیاری از کشورهای عربی دیدار کرده است و وی و دیگر رهبران حماس به شکل طبیعی در حال تردد به سوریه و بالعکس هستند.

برهوم درباره اهداف دیدارهای خالد مشعل بیان کرد: هدف حمایت از تلاشهای آشتی ملی است که بهار عربی نقش بسزایی در این دیدارها داشته است و هدف دیدار قریب الوقوع مشعل از اردن نیز احیای روابط و خدمت به فلسطین است.

شایان ذکر است که برخی رسانه های طرفدار جبهه سازش شایعاتی درباره تلاش حماس برای خروج از دمشق به راه انداخته بودند که رهبران این جنبش آن را بی پایه و اساس دانستند.

کد مطلب 1519286

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