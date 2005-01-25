بحرين براي رويارويي با ايران در قطر اردو مي زند

به گزارش خبرنگار "مهر" قرار است در بين دو نيمه بازي امشب از فياض محمود بازيكن سابق تيم ملي بحرين و مدافع حال حاضر النجمه قدرداني به عمل آيد. تيم فوتبال بحرين 3 روز پس از انجام اين ديدار يعني در تاريخ 28 ژانويه راهي كشور قطرخواهد شد تا اردوي 6 روزه خود را در اين كشور برپا كند. كشور قطر از اين جهت انتخاب شده كه 14 بازيكن تيم فوتبال بحرين در ليگ فوتبال اين كشور توپ مي زنند.



تيم فوتبال بحرين در گروه B رقابت هاي مقدماتي جام جهاني 2006 آلمان با تيم هاي ايران ، ژاپن و كره شمالي همگروه است. اين تيم در اولين ديدار خود روز 21 بهمن ماه ميزبان تيم ملي فوتبال كشورمان خواهد بود.