آبدانان؛ شهرستانی با ظرفیتهای علمی/ مصوبه برداشت آب از کرخه اجرا نشد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان آبدانان در بین کوه های دینارکوه و کبیرکوه در یک منطقه کوهستانی در حد فاصل شهرستان دره شهر و دهلران از استان ایلام واقع شده است.

این شهرستان به دلیل قرار گرفتن در بین کوه ها به نوعی در بن بست جغرافیایی قرار دارد هرچند در این بین این شهرستان دارای موقعیتهای خاص تاریخی و گردشگری نیز هست.

وجود چنیدن شهر تاریخی در این شهرستان از جمله گورگبران و جولیان، گویای تاریخی بودن این شهرستان است و آثار و جاذبه های گردشگری مثل دریاچه دوقلوی سیاه گاو و گردشگاه سراب از زیبایی های این شهرستان است.

شهرستان آبدانان شامل شهرهای مورموری سراب و کلات است و بیش از 50 هزار نفر جمعیت دارد که به لحاظ آب و هوایی منطقه کوهستانی و سردسیر و در بعضی مناطق گرمسیر است.

برای رفتن به شهرستان آبدانان باید از مسیر خطرناکی گذر کرد و جاده دره شهر - آبدانان است که از ارتفاعات کبیرکوه باید از پیچ های زیاد با ارتفاعات بلند عبور کرد.

این پیچ و خم ها همراه با زیبایی های فراوانی است که برای گردشگران و مسافران جالب و دیدنی است هر چند این جاده گاهی اوقات هم مسافران را اذیت می کند.

شهرستان آبدانان یک شهر علمی و نخبه پرور است و این شهر زادگاه شهید "داریوش رضایی نژاد" دانشمندی است که چند وقت پیش توسط عوامل بیگانه ترور شد و طی سالهای گذشته نخبگان زیادی از این شهرستان وارد عرصه های مختلف کشوری شده اند.

همچنین گردشگاه سراب آبدانان، گردشگاه های دامنه کبیرکوه و دینارکوه، گردشگاه منطقه چنار، گردشگاه کنار دریاچه دوقلوی سیاه گاو از جمله جاذبه های شهرستان آبدانان است که این شهر را از دیگر شهرها از این لحاظ نیز متمایز کرده است.

وجود کوه های متعدد در مسیرهای ارتباطی شهرستان باعث شده به راحتی گردشگران در بالاترین نقطه کبیرکوه قرار گیرند و در واقع بهترین راه برای دسترسی به کبیرکوه از همین شهرستان امکان پذیر است.

دیدن منظره های مختلف از بالای کبیرکوه می تواند برای هر گردشگری جذاب باشد ولی در عین حال به دلیل قرار گرفتن در چنین محیط بکری باید مواظب طبیعت و به خصوص درختان بلوط بود.

شهرستان آبدانان دارای مشکلات فراوانی در بحث توسعه است که اولین و مهمترین این مشکلات هم بن بست بودن شهرستان از نظر جغرافیایی است و نبود راه های ارتباطی است.

در حال حاضر برای حل این مشکل اجرای تونل بزرگ کبیرکوه در حد فاصل شهرستان آبدانان و دره شهر به طول 10 کیلومتر که نزدیکدر حال اجراست که نزدیک به 5 کیلومتر آن تونل است و با تسریع و اجرای این طرح مهم ملی تا حدود زیادی مشکل رفت و آمد و خارج شدن شهرستان از بن بست حل می شود.

با توسعه راه های ارتباطی شهرستان به عنوان یک مولفه مهم در زیرساختها زمینه لازم برای حضور بخش خصوصی نیز فراهم می شود.

در شهر آبدانان کمبود امکانات تفریحی و رفاهی، فضای سبز، پارک، شهربازی و..به راحتی در سیمای شهر به چشم می خورد و خود شهر نیازمند مبلمان شهری زیباتر است.

مردم شهرستان آبدانان اغلب کشاورز و دامدار هستند ولی خیلی از جوانان شهرستان و به خصوص قشر تحصیل کرده آن از نبود موقعیت های شغلی محروم هستند.

برای بررسی بیشتر مشکلات شهرستان آبدانان به سراغ فرماندار شهرستان رفته ایم تا پیگیر مطالبات مردم و اقدامات انجام شده باشیم.

بیکاری در شهرستان آبدانان

فرماندار شهرستان آبدانان گفت: بیکاری مهمترین مشکل شهرستان آبدانان است و جوانان این شهرستان و قشر تحصیل کرده نیازمند اشتغالزایی هستند.

فضل الله نصرتی بیان داشت: در حال حاضر کارخانه سیمان آبدانان که کار ساخت آن مدتی است با حضور بخش خصوصی در حال انجام بوده فعال است.

وی بیان داشت: این کارخانه با حدود 15 درصد پیشرفت فیزیکی، زیرساختهایی مانند آب و برق و...در این پروژه مهیا شده است.

این مسئول اظهار داشت: البته برق این کارخانه سیمان باید از نوع صنعتی باشد که طی مراحل ساخت از سد سیمره این مهم محقق می شود.

مشکل کم آبی و مصوبه اجرا نشده در بخش کشاورزی

فرماندار آبدانان گفت: بیشتر 40 هزار هکتار زمین کشاورزی شهرستان از نوع دیم هستند که به علت خشکسالی در سالهای اخیر رونق کشاورزی نیز در شهرستان کاهش یافته است.

نصرتی بیان داشت: یکی از مهمترین مصوبات دولت در شهرستان آبدانان مجوز برداشت آب از عقبه سد کرخه بود که هنوز وزارت نیرو مجوز این مصوبه را صادر نکرده است.

این مسئول افزود: با اجرای این طرح بسیار مهم مشکل عمده بخش کشاورزی شهرستان حل شده و نیروی های بیشتری مشغول به کار می شوند.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح بیش از 15 هزار هکتار از زمینهای شهرستان آبی می شوند که تحولی عظیم برای شهرستان محسوب می شود.

جاده های مواصلاتی در حال توسعه

وی یکی از مهمترین نیازهای شهرستان آبدانان را توسعه راه ها، جاده و محورهای مواصلاتی شهرستان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر شهرستان به دلیل قرار گرفتن در بین دو کوه بزرگ دینارکوه و کبیرکوه در بن بست قرار گرفته است.

نصرتی افزود: طرح بزرگ و عظیم تونل کبیرکوه در حال حاضر با 45 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است که تسریع در ساخت این پروژه مهم برای شهرستان ضروری است.

آبدانان قطب دامداری استان ایلام

وی تصریح کرد: شهرستان آبدانان با دارا بودن 400 هزار راس دام قطب دامداری استان ایلام است ولی این بخش دارای مشکلاتی است.

این مسئول ادامه داد: دامداری هنوز به شکل سنتی ادامه داد در حالی که این صنعت نیازمند تبدیل شدن به شیوه صنعتی است و این کار نیازمند ایجاد صنایع تبدیلی در شهرستان است.

فرماندار شهرستان آبدانان بیان داشت: جاذبه های گردشگری متنوع و آثار تاریخی از ظرفیتهای مهم شهرستان محسوب می شوند که باید برای بالفعل کردن این ظرفیتها زیرساختها را مهیا ساخت.

این مسئول عنوان کرد: در جنوب شهر آبدانان بنای مذهبی امامزاده سید صلاح الدین محمد از نوادگان امام محمد باقر واقع شده است.

وی ادامه داد: بنای امامزاده مربوط به قرن هفتم و هشتم هجری قمری است که به شکل چهارطاق پلانی مربع و با گنبدی قطور و بزرگ از نوع گنبدهای پلکانی ساخته شده است.

ساخت بیمارستان آبدانان با 50 درصد پیشرفت

نصرتی با اشاره به مشکلات درمانی شهرستان آبدانان اظهار داشت: ساخت بیمارستان شهر آبدانان با 50 درصد پیشرفت فیزیکی سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی گفت: این بیمارستان در دو طبقه برای مردم شهرستان ساخته می شود که بخش مهمی از نیازهای درمانی مردم تامین می شود.

مشکل تمام نشدنی سینمای شهر آبدانان

وی درباره تعطیلی سینمای شهرستان آبدانان نیز گفت: این سینما به دلیل مسائل قانونی و مشکلات مالی بخش خصوصی تعطیل شده است.

نصرتی عنوان کرد: در حال حاضر سهم بخش خصوصی 49 درصد و سهم دولت 51 درصد است که باید با تعامل، مشکل این سینما حل شود هر چند که این سینما مشکل معارضه دارد.

شهرستان آبدانان نیازمند اعتبارات بیشتر

وی در پایان گفت: شهرستان آبدانان در بیشتر بخشها نیازمند توجه و اعتبارات بیشتر است و در بن بست قرار گرفتن گویای این حقیقت است.

وی بیان داشت: در حال حاضر شهرستان با کمبود امکانات رفاهی و ورزشی و پارک و ... مواجه است که در این بخش باید اعتبارات بیشتری به شهرستان اختصاص یابد.

وی ساماندهی و ساخت زیرساختها و مبلمان شهری را از ضروریات آبدانان عنوان کرد و تصریح کرد: در این بخش به دلیل حجم بالای کارها اعتبارات بیشتر نیاز است.

نصرتی به ظرفیت علمی و نخبه بودن جوانان شهر آبدانان اشاره کرد و گفت: این شهرستان به دلیل پرورش نیروهای نخبه در استان مشهور است و در این شهرستان استعدادهای بی نظیری در هنرهای مختلف نیز وجود دارد که همیشه برای شهرستان افتخارآفرینی می کنند.