استان مرکزی؛ پیشرو در تعزیه / وسایل قدیمی تعزیه پیش چشم پایتخت نشین ها

به گزارش خبرنگار مهر، استان مرکزی از خاستگاه های اولیه تعزیه در کشور است و اکنون در اکثر خانواده های استان مرکزی تعزیه خوانی در یکی از گروههای تعزیه خوانی حضور داشته یا دارد.

به گفته مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، اکنون بیش از 90 گروه تعزیه خوان در استان مرکزی سامان دهی شده است و پیش بینی می شود حداقل بیش از یک هزار تعزیه خوان در استان مرکزی وجود داشته باشد.

تعزیه هنر اصیل اسلامی و ایرانی

مصطفی مشایخی افزود: تعزیه یک هنر اصیل اسلامی و ایرانی است که سابقه بلند تعزیه خوانی در استان مرکزی با وجود هنرمندان تعزیه خوان بزرگ، این استان را به یکی از قطب های اصلی این هنر اسلامی در کشور تبدیل کرده است چرا که استان مرکزی از زمان ناصر الدین شاه قاجار یکی از قطب های مهم تعزیه و خاستگاه هنرمندان صاحب نام شبیه خوان و تعزیه گردان کشور بوده است.

وی افزود: تعزیه و تعزیه خوانی در نقاط مختلف استان مرکزی جریان دارد و سالانه به خصوص در ماه های محرم و صفر هیئت های مختلف تعزیه خوانی در شهرهای و روستاها اقدام به برگزاری مجالس عزاداری و تعزیه خوانی می کنند.

فراهان و تفرش، خطه تعزیه خوان پروری ایران

وی گفت: تعزیه استان مرکزی بیش از همه در شهرهای تفرش، فراهان، اراک و شازند رونق دارد که باید برای حفظ و نگهداری این هنر اصیل اسلامی و ایرانی کوشید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: اکنون بیشترین تعزیه خوانان حرفه ای و پر آوازه کشور از خطه تفرش و فراهان هستند و نسخه تعزیه خوانی میر انجم متعلق به شازند در استان مرکزی است.

استان مرکزی، خاستگاه نسخه نویسی تعزیه نیز هست

وی عنوان کرد: میرانجم تعزیه نویس برجسته استان مرکزی که نسخه های وی از معتبرترین نسخ تعزیه کشور است که در اقصی نقاط کشور خوانده می شود و شاعران و تعزیه سرایان اشعار انجم تعزیه نویس اراکی را بسیار فخیم و قابل ملاحظه می دانند و معتقدند که تاثیر بر مخاطب به وفور در این اشعار دیده می شود.

مشایخی افزود: تعزیه و شبیه خوانی به عنوان هنری اصیل و یکی از مهم ترین ابزارهای پیام رسانی واقعه کربلاست که از دیرباز در استان مرکزی جایگاه ویژه ای داشته و اکنون نیز یکی از عوامل پیوند معنوی نسل جدید با قیام امام حسین(ع) در روزعاشوراست.

قدمت تعزیه استان مرکزی در پایتخت

سرپرست میراث فرهنگی استان مرکزی با ابراز خرسندی از ثبت جهانی تعزیه ایران، گفت: ثبت این هنر اصیل به نام یاران در یونسکو نشان از اصالت هنر نمایش در ایران است که با دین آمیخته شده است و همین امر آن را در دل مردم زنده نگه داشته است.

مجتبی رضوانی با یادآوری اینکه، این هنر به نام ایران اسلامی در تاریخ 16 نوامبر 2010 در سازمان جهانی یونسکو به ثبت رسید افزود: به همین مناسبت، اولین نمایشگاه اشیاء قدیمی تعزیه استان مرکزی به مناسبت ثبت جهانی تعزیه به مدت یک هفته از سوم همین ماه در تهران در سالن همایش های صداو سیما و کاخ موزه گلستان دایر و تا دهم همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 19 بعدازظهر جهت بازدید علاقمندان است.