باید از ظرفیت گردشگری روستاها باید استفاده شود

مجتبی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره افزود: بسیاری از روستاهای استان مرکزی ظرفیت توسعه گردشگری را دارند که باید با مدیریت و تخصیص اعتبارات به موقع از این ظرفیت استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه بیش از نیمی از روستاهای استان قابلیت گردشگری دارند گفت: میراث فرهنگی در این زمینه اهتمام دارد و تاکنون اعتباراتی به این منظور به روستاهای هدف گردشگری اختصاص داده است.

رضوانی گفت: در تازه ترین اقدام 500 میلیون ریال برای توسعه گردشگری به روستای انجدان در اراک اختصاص یافت.

وی اضافه کرد: فضای سبز، سکوهای نشیمن، مسیرهای دسترسی پیاده‌روی، آلاچیق، سرویس‌ بهداشتی و سایر امکانات خدماتی برای گردشگران پیش‌بینی شده است.

وی گفت: روستای انجدان به لحاظ برخورداری از آب و هوای مناسب و فضای سبز کم‌نظیر و همچنین ظرفیت صخره‌نوردی همواره مورد استقبال گردشگران، ورزشکاران و اهالی منطقه بوده است.