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۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۳:۱۰

به همت دانشگاه شاهد :

دومين همايش گياهان دارويي برگزار مي شود

دومين همايش گياهان دارويي ايران به همت دانشكده علوم كشاورزي و مركز تحقيقات گياهان دارويي دانشگاه شاهد هفتم و هشتم بهمن برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" اين همايش با با هدف ارائه آخرين پژوهش ها و يافته هاي علمي و معرفي در زمينه هاي چگونگي گسترش گياهان دارويي برگزار مي شود.

در همايش گياهان دارويي نتايج تحقيقات اساتيد محققان دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي گياهان دارويي و ساير پژوهشگران در سه زمينه جنبه هاي تاريخي، جنبه هاي زراعي، به نژادي و حفاظت و فرآوري گياهان دارويي ارائه مي شود.

در اين همايش تاريخچه استفاده از گياهان دارويي ايران، به زراعي گياهان دارويي، به نژادي گياهان دارويي و آفات و بيماريهاي گياهان دارويي از موضوعاتي است كه مورد بررسي قرار مي گيرد.

کد مطلب 151933

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