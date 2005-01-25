دومين همايش گياهان دارويي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" اين همايش با با هدف ارائه آخرين پژوهش ها و يافته هاي علمي و معرفي در زمينه هاي چگونگي گسترش گياهان دارويي برگزار مي شود.

در همايش گياهان دارويي نتايج تحقيقات اساتيد محققان دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي گياهان دارويي و ساير پژوهشگران در سه زمينه جنبه هاي تاريخي، جنبه هاي زراعي، به نژادي و حفاظت و فرآوري گياهان دارويي ارائه مي شود.

در اين همايش تاريخچه استفاده از گياهان دارويي ايران، به زراعي گياهان دارويي، به نژادي گياهان دارويي و آفات و بيماريهاي گياهان دارويي از موضوعاتي است كه مورد بررسي قرار مي گيرد.