به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی مشایخی با اشاره به اهمیت کلام وحی و تبیین و ترویج آموزه های نورانی آن در جامعه، گفت: نهمین نمایشگاه قرآن کریم استان مرکزی به مناسبت فرارسیدن جشن انقلاب شکوهمند ایران اسلامی از 9 بهمن سال جاری به مدت یک هفته در فرهنگسرای آیینه شهر اراک برپا می شود.

مشایخی اضافه کرد: این نمایشگاه در بخش های کودک و نوجوان، هنرهای دستی و سنتی در رابطه با قرآن، بخش مکتوب و الکترونیک و جشنواره هنری قدر برگزار می شود.

وی گفت: جشنواره هنری قدر با موضوع تصویر سازی قصص قرآنی به صورت حضوری و رقابتی و با حضور هنرمندان استان مرکزی برپا خواهد شد.

وی هدف از برپایی نمایشگاه قرآن را بسط و ترویج فرهنگ و معارف قرآن کریم در جامعه و ارتقا سطح هنری و بینش قرآنی هنرمندان و همچنین ارتقا اطلاعات و بینش قرآنی کودکان و نوجوانان دانست.

راه‌اندازی مجتمع استانی دیجیتال در فرهنگسرای آیینه اراک



سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی هم از راه‌اندازی مجتمع استانی دیجیتال همزمان با دهه مبارک فجر در فرهنگسرای آیینه اراک خبر داد.

محمدحسین افشاری گفت: در حال حاضر 10 مجتمع دیجیتال در شهرهای مختلف استان راه‌اندازی شده است که در این مجتمع‌ها آموزش اینترنت پاک و عرضه محصولات پاک دیجیتال با 50 درصد تخفیف در اختیار جوانان و نوجوانان قرار می‌گیرد.

مجتمع دیجیتال ساوه به زودی راه اندازی می شود



وی تصریح کرد: در دهه مبارک فجر همچنین یک مجتمع دیجیتال جدید در شهرستان ساوه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.



سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل ارشاد اسلامی استان مرکزی تاکید کرد: با توجه به اهمیت مجتمع‌های دیجیتال توسعه و گسترش این مجتمع‌ها به صورت جدی در دستور کار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است.



افشاری ادامه داد: همزمان با ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی جشنواره پخش فیلم با موضوع انقلاب در مناطق محروم برگزار خواهد شد که طی آن فیلم‌های ایرانی با موضوع انقلاب به نمایش گذاشته خواهد شد.