آب و فاضلاب 6 هزار مسکن مهر البرز آماده خدمات رسانی نشده است

قدرت الله ضیایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خبر آماده سازی خدمات آب و فاضلاب 6 هزار واحد مسکن مهر استان البرز که توسط مدیر کل شرکت آب و فاضلاب استان البرز بیان شده بود صحت ندارد.



وی گفت: در حال حاضر چهار هزار و 170 واحد مسکن مهر در شهر ماهدشت وجود دارد که تنها دو هزار و 300 واحد آن از خدمات آب، برق و گاز بهره مند هستند.



رئیس مسکن و شهرسازی استان البرز افزود: در حال حاضر هشت هزار واحد مسکن مهر در استان البرز وجود دارد که در صورت همکاری دستگاه خدمات رسان تا دهه فجر آماده تحویل خواهند شد و هم اکنون فقط منتظر خدمات انشعاباتی این واحدها هستیم.



ضیایی فر ادامه داد: از هشت هزار واحد مسکن مهر آماده بهره برداری در استان چهار هزار و 170 واحد آن در ماهدشت، یک هزار و 500 واحد در شهرک ابریشم و مابقی آن متعلق به تعاونی ها و بخش خصوصی است که به دلیل نداشتن انشعابات آب، برق و گاز آماده تحویل به مردم نیست.



رئیس مسکن و شهرسازی استان البرز اظهار داشت: در حال حاضر 90 خانوار در ماهدشت بدلیل نداشتن مسکن در واحدهای مسکن مهر اسکان موقت شده اند.



وی گفت: همزمان با کارهای زیر ساختی مسکن مهر توسط دستگاه های خدمات رسان محوطه سازی، احداث مسجد، ساخت مدارس، مراکز درمانی و انتظامی در حال انجام است.