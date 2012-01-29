مصائب داروهای کاهش وزن/ به جای لاغری خودکشی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، شیوع داروهای لاغری قاچاق قدمتی به اندازه شیوع ماهواره دارد. داروهای لاغری با انواع و اقسام مختلف به صورت گسترده در ماهواره تبلیغ شده و با وعده های لاغری در کوتاه مدت و بدون کوچکترین عوارض، مخاطب را به خرید آن مجاب کرده است.

تنوع و گستردگی تبلیغات این داروهای کاهنده وزن به حدی زیاد است که بخشی اعظمی از آگیهای تجاری این شبکه ها را به خود اختصاص داده است.

نوع تبلیغات استفاده شده برای این داروها نیز در جای خود برای مخاطب توجیه دارد، آنجایی که عنوان میشود که این داروها کاملا گیاهی است یا در صورت عدم نتیجه گیری مشتری می تواند آن را پس بدهد مخاطب را وادار می کنند حداقل یکبار هم که شده از این محصولات استفاده کند و از این راه نیز سودسرشاری نیز نصیب صاحبان این کالاها شده که در اکثر موارد عوارض جبران ناپذیری را نیز بر مصرف کننده داروهای لاغری برجای می گذارد.

افسردگی و ایجاد افکار خودکشی ازجمله عواقب استفاده از این داروهای قاچاق و غیر مجاز است که به صورت گسترده در این شبکه های ماهواره ای با انواع نامها مورد تبلیغ قرار می گیرد و در این راستا مصرف کننده به جای لاغر شدن مبادرت به خودکشی می کند.

عکسها تزئینی است

مدیر امور دارو و موادمخدر دانشگاه علوم پزشکی شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با افزایش گرایش به استفاده از قرصهای لاغری گفت: وزارت بهداشت در رابطه با داروهای لاغری یک هشدار اعلام و یکسری از این داروها که در کشور گزارش مرگ ناشی از استفاده از آنها را داشته ایم معرفی کرده است.

گزارش مرگ استفاده از برخی داروهای غیر مجاز لاغری

دکتر حسام درستی بیان کرد: در حال حاضر برخی از فرآورده های لاغری در بازارهای غیررسمی مانند اسلیم کوئیک وجود دارد که از این گونه فرآورده ها در بازار و عطاریها و مراکز غیررسمی مانند برخی از خیابانهای شیراز عرضه می شود.

وی با بیان اینکه پیرامون استفاده از این داروها گزارشهای مرگ نیز داشته ایم، بیان کرد: در رابطه با فرآورده های لاغری سه نکته بسیار مهم است به عنوان نمونه فرآورده هایی که به عنوان فرآورده های لاغری در بازار هستند خیلی از آنها حاوی برخی مشتقاتی بوده که در واقع محرکهای مغزی هستند که پایه مصرف انرژی را بالا برده اما عوارض داروهای محرک مغزی را دارند.

مدیر امور دارو و موادمخدر دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: در این راستا از فرآورده هایی که در قرصهای اکس و... نیز وجود دارد، استفاده شده و ممکن است باعث لاغری شوند اما این امر به قیمت جان مردم تمام خواهد شد و باید این موضوع مدنظر قرار گیرد که اگر فردی قصد لاغر شدن دارد باید از روشهای درست و صحیح آن استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید برای لاغر شدن به مشاور تغذیه مراجعه کرد، افزود: باید با مراجعه به مشاور تغذیه و با ارائه راهکارهای لازم میزان ورود و خروج مواد غذایی و انرژی را کنترل و از این طریق می توان اقدام به لاغری کرد.

درستی با بیان اینکه برخی افراد نیز دنبال چاق شدن هستند، گفت: این افراد نیز از یکسری فرآورده های دیگر که به شدت سلامتی آنها را تهدید می کند استفاده می کنند از این رو ضروری است که مردم تحت هیچ شرایطی از فرآورده های ماهواره ای و فرآورده هایی که در مراکز غیررسمی ارائه می شود، استفده نکنند.

وی تاکید کرد: این فرآورده ها عوارض جدی مغزی را به دنبال داشته و بعضا عوارض جبران ناپذیری بر روی بخشی ازمغز استفاده کنندگان می گذارد.

مدیر امور دارو و موادمخدر دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: علاوه براین، استفاده از فرآورده های چاقی نیز بر روی غده فوق کلیوی، سیستم هورمونی و... اثر گذاشته و مشکلاتی را برای آنها ایجاد می کند.

وی افزود: استفاده از فرآورده های لاغری حتما باید با نظر پزشک متخصص تجویز شده و حتما از مراکز رسمی تهیه شود و در مراکز غیررسمی حتی آن داروهایی که فکر می کنند رسمی است هم نباید استفاده شود زیرا ضمانتی برای نحوه نگهداری و شرایط مناسبی برای انتقال آنها به این محلها وجود ندارد.

مدیر امور دارو و موادمخدر دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به پدیده تقلب نیز بیان کرد: برخی از داروها نیز ممکن است از نظر شکل و جلد مانند داروهای مجاز باشد اما به صورت زیرزمنینی درست شده باشند و این مسئله نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

درستی در خصوص استفاده از این داروها در شیراز افزود: پدیده چاقی و لاغری برای خیلی از افراد مهم است و دغدغه برخی از افراد جامعه شده و در این راستا روشهایی وجود دارد که می توان به تنظیم کالری ورودی و ... اشاره کرد که فقط پزشک می تواند تجویز کند.

افسردگی، ایجاد افکار خودکشی، سکته قلبی، تشنج...

مدیر امور دارو و موادمخدر دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین در رابطه با قرص سوپراسلیم گفت: استفاده از این فرآورده شایع شده و در برخی از عطاریها به صورت غیررسمی عرضه می شود که استفاده از آن عوارض زیادی از جمله تشنج، افزایش فشارخون، افسردگی، سکته قلبی، ایجاد افکار خودکشی و... را به همراه دارد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه این فرآورده ها زیرزمینی و ماهواره ای هستند مدام اسامی آنها تغییر می کند و در این راستا ضروری است که مردم مطلع باشند که موادی که در این دارو استفاده می شود کاملا غیراستاندارد و تقلبی است و خطرات جدی را به دنبال دارد.

درستی در رابطه با آمار ناشی از استفاده از این داروها تصریح کرد: در شیراز نیز چندین مورد مراجعه داشته ایم که از محلهایی که این دارو را تهیه کرده اند شکایت کرده اما خیلی از افراد هم مراجعه نکرده و بسیاری از افراد نیز عوارض آن را نشناخته و مراجعه نکرده اند.