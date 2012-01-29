جشنواره موسیقی فجر در شیراز برگزار می شود

محسن خباز در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با برگزاری این جشنواره گفت: بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر از بیست وششم بهمن ماه سال جاری تا سوم اسفندماه در مجموعه فرهنگی -هنری حافظ شیراز برگزار می شود.

وی افزود: در این هشت شب که جشنواره موسیقی برگزار می شود نمایندگان موسیقی استان فارس و گروههایی از موسیقی کشور و بین الملل حضور داشته و به اجرای برنامه می پردازند.

رئیس انجمن موسیقی استان فارس با بیان اینکه سعی شده در این جشنواره از تمام ظرفیتها استفاده شود، اظهار داشت: در این راستا به سلیقه های مختلف مورد نظر مردم توجه شده و در این هشت شب، هشت نوع موسیقی مختلف اجرا می شود که در نوع خود بی نظیر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور نمایندگانی از فارس در جشنواره موسیقی تهران اشاره کرد و گفت: در این راستا ارکستر زهی چنگ به رهبری کاوه کشاورز، ارکستر گروه آوازی پاسارگاد به سرپرستی حامد فقیهی در پخش جانبی در تهران حضور دارند.

خباز بیان کرد: همچنین گروه کر به سرپرستی آزاده عزمی در بخش رقابتی جشنواره حضور دارد.