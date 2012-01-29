نصب کارت بلیط در تاکسیهای شیراز

منصور مفتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون این موضوع گفت: این سازمان به دنبال اقدامی است که در تمام تاکسیهای شیراز کارت بلیط نصب کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 30 تاکسی بی سیم شیراز به تاکسیمتر مجهز هستند، بیان کرد: در صورت نصب کارت بلیط پرداخت مردم الکترونیکی شده همچنین می توان موقعیت تاکسیها را از طریق GPS ردیابی کرد و به دست آورد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری شیراز اظهار داشت: در صورت عملی شدن این موضوع مدیریت ناوگانها انجام شده و مردم می توانند از تاکسیها هم به صورت دربستی و هم چهار نفر سرنشین استفاده کرده و پرینت صورت حساب خود را دریافت کنند.

مفتاحی با اشاره به اینکه با اجرایی شدن این امر مشکل پول خرد مردم نیز برطرف می شود، گفت: در این راستا هم راننده و هم مسافر به حق و حقوق واقعی خود رسیده و کنترل و نظارت بر روی تاکسیها راحت تر می شود.

وی با بیان اینکه اقدامات اولیه برای عملی شدن این مسئله در حال انجام است، اظهار داشت: برنامه ریزیهای لازم انجام شده و زمانیکه سرمایه گذار مشخص شد این عملیات اجرایی خواهد شد.

مفتاحی ادامه داد: در حال حاضر حدود 13 هزار خودرو زیر نظر تاکسیرانی شیراز است که برای نصب کارت بلیط در هر کدام از این خودروها حدود یک میلیون تومان نیاز است و هزینه زیادی می خواهد که امیداریم با این عملیات هرچه زودتر نهایی شود.